Se reencuentra con su familia 53 años después tras ser secuestrada de niña

Susan Gervaise, de 57 años y cuyo nombre de nacimiento es Susan Preece, tenía 4 cuando fue separada de su familia biológica en el pueblo de Pontefract en Yorkshire (Inglaterra) durante 1969, luego de que una pareja de viajeros se interesara en ella tras conocerla en la antigua vicaría donde vivía.

Todo comenzó cuando la pareja originaria de Escocia le preguntó a la madre de la niña si podía acompañarlos en su viaje a un parque temático de Disney, prometiendo regresarla a Inglaterra.

Tras este acuerdo, la mamá les entregó una copia de su certificado de nacimiento para que pudieran incluirla en el pasaporte, ya que en ese entonces bastaba con eso y el permiso de los padres para que los niños pudieran viajar internacionalmente.

Los viajeros llevaron a Susan Canadá, luego a Australia y finalmente a Nueva Zelanda, criándola como su propia hija. “Me hice amiga de una pareja que era de Escocia en el sitio, la mujer, a quien llamo mi madre, tenía esclerosis múltiple y tenían dos hijos“, dijo Susan.

A los 16 años se enteró de la verdad

“Creo que querían una niña. Le preguntaron a mi madre si podían llevarme a Disney y ella les dio mi certificado de nacimiento para que pudieran ponerme en su pasaporte”, agregó. De este modo, Susan creció muy lejos de su familia biológica y no fue hasta los 16 años que supo que había sido robada.

Siempre le decían que había sido adoptada, pero supo la verdad el día en que necesitaba un pasaporte para volver a Australia (donde se ha establecido) desde Nueva Zelanda. “Solicité, pero necesitaba la firma de mi madre o mi padre; fue entonces cuando papá me dijo que no me habían adoptado, que me habían robado”, comentó.

“Siempre he sido feliz creciendo. Viajé por el mundo“, agregó al sitio. Tras perder a su ‘madre’ a los 10 años y a su ‘padre’ a los 21, siguió con su vida en Australia donde se casó, tuvo 3 hijos y 4 nietos. Así mismo, inició la búsqueda de su familia biológica.

