Se registran tremendas colas para ingresar a Mesa Redonda

Largas colas se registran en los accesos a Mesa Redonda. Cientos de compradores llegan desde tempranas horas para abastecerse ante la cercanía de las fiestas navideñas.

Agentes de fiscalización y la Policía Nacional custodian las adyacencias de este importante lugar que permanece abarrotado con colas.

‘Mano dura’ ante la segunda ola

Ante el riesgo de contagio que representan los niños y abuelitos, el alcalde Jorge Muñoz lanzó las normas que todos deberemos acatar.

“Estamos buscando que no se permita el ingreso de personas con niños, porque los fiscalizadores nos han informado que llegaban personas con coches (de bebés), y eso es algo peligrosísimo. Asimismo, vamos a restringir el ingreso de las personas de la tercera edad, porque esto genera mucha vulnerabilidad en la zona”, afirmó.

Problemón para ambulantes…

Sobre los ambulantes empadronados en Mesa redonda, Muñoz dijo que muchos de ellos han sido trasladados a diferentes puntos de Lima de manera temporal.

Lo mismo con los pavos

Desde el distrito de Comas, las personas parecen querer sus ricos pavos sea como sea. Se están registrando largas colas para recoger el alimento estrella de estas festividades navideñas.

«Estamos desde las 6 de la mañana, hay una tremenda cola y no hay orden. Hoy vine porque ya mañana (24 de diciembre), no podremos sazonar el pavo para la Noche Buena y estar junto a la familia. Tengo que esperar acá para poder llevar mi pavo no más», dijo una señora en el lugar.

Según los informes, para esta cola tampoco hay un personal que se asegure que todo vaya con normalidad y mucho menos para cuidar el distanciamiento.

