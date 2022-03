Se revela audio completo de Andrea y las drogas: “Ya no doy de lactar y necesitaba relajarme”

Compartir Facebook

Magaly Medina mostró en su programa el audio completo en el que Andrea San Martín admite consumir drogas, al finalizar su etapa de lactancia.

Andrea San Martín está en el ojo de la tormenta luego de que la mamá de Juan Víctor la acusara de consumir drogas. Juan Víctor visitó el set de Magaly para hablar sobre la polémica acusación que hizo su mamá sobre Andrea, en donde destaca el audio en el que presuntamente admite consumir marihuana.

El piloto contó que ese audio fue parte de una conversación entre Andrea y su mamá, Alicia Díaz, pues ambas tenían una buena relación. “Mi mamá tuvo una buena relación hasta octubre del 2020 con ella, se llevaban muy bien, mi mamá sabía todas las intimidades de ella”, contó Juan Víctor.

¿Qué decía Andrea en al audio completo?

“En verdad toda mi tarde me la he pasado como que fresh y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila, o sea, en verdad. Literalmente, ya no le estoy dando leche a Lara y necesitaba relajarme…”, se escucha.

Luego la ‘ojiverde’ explica que ella ya no está en proceso de lactancia, por lo que “fumar” no interferiría en nada con sus hijas. “Yo en verdad nunca he fumado porque la primera vez que probé, cuando era chibolita, no sabía fumar y me dio la pálida, sentía que iba a morir y esta vez como ya estoy grande, obviamente ya no es la viveza, sino simplemente es como relajarte…”, dijo.

“Estuve en plan de relajo toda la tarde, fresh, te lo juro que escuchaba que todo el mundo se peleaba acá y yo solo me reía de todo, pero luego me dio como el sentimiento. No sé qué me dijo y me puse sensible y me puse a llorar, fue muy chistoso en verdad, me he relajado un montón”, agregó.

