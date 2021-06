Se revelan chats de los coqueteos de Miguel Trauco y Dalia Durán

Compartir Facebook

Dalia Durán es la ex pareja de un cantante peruano de cumbia, y hace poco se reveló que entre ella y el seleccionado nacional, Miguel Trauco, hubo coqueteos.

Dalia Durán reveló que ella y Miguel Trauco eran vecinos del mismo edificio, es así como se conocieron. Sin embargo, Dalia negó rotundamente las acusaciones de su ex pareja y dijo que no pasó nada entre ellos.

“Trauco vivía en mi condominio cuando él empezó a trabajar en la ‘U’. Mi hijito jugaba con su hijto. Éramos vecinos pero nunca pasó nada”, dijo Dalia.

Cuando salió a la luz el primer ampay de la ex pareja de Dalia, el seleccionado peruano le escribió para darle su apoyo y ‘alguito’ más. Pero Dalia reveló que ella nunca aceptó ninguna propuesta del futbolista.

Dalia mostró unos chats en los que revelaba que Trauco le coqueteaba y la invitó a viajar a Brasil. El deportista había salido de Perú para jugar en Brasil y argumentaba que se había distanciado de su esposa.

“(¿Te invitó o no te invitó de viaje?) Sí pero esa es la clásica de todos. (Me invitó) a Brasil, pero ahora vamos a que yo haya aceptado. Yo siempre he puesto en primer lugar a mi familia y mis hijos, y yo no soy una cualquiera para andarme regalando con futbolistas ni mucho menos”, dijo Dalia.

Nunca le aceptó las salidas

Dalia aseguró que nunca aceptó ninguna de las propuestas de Trauco, es más ella dijo que le contó todo a su pareja en ese momento, el cantante de cumbia. Sin embargo, él se molestó tanto que le habló rápidamente a la esposa de Miguel Trauco, Karla Gálvez.

Karla no esperó explicaciones, y le escribió directamente a Dalia: “Hola Dalia ¿qué tal? soy Karla. Acabo de enterarme de las cosas, tu esposo habló conmigo. Dalia, cuéntame qué estuvo pasando con Trauco, yo la verdad estoy muy sorprendida por todo lo que me enteré”, escribió Karla.

Dalia Durán quiso ayudar al futbolista y le dijo a su esposa, de aquel entonces, que él solo busca recuperar a su familia. “Solo sé que él está queriendo hacer bien las cosas por ti y por tus hijos. Lo demás es pura tontería”, fue lo que dijo Dalia.

Sin embargo, Karla no le compró en cuento y le dijo que ella no creía que él esté esforzándose por recuperar a su familia. “¿Tú crees Dalia que un hombre que quiere hacer algo por sus hijos o su mujer, te cita en un hotel?”, dijo la ex esposa de Trauco.

Le explicó las cosas

Dalia le aseguró a Karla que ella nunca quiso salir con Trauco y confirma que ella nunca salió con él, ni con ningún otro futbolista. “Ya de ahí terminó toda mi conversación con ella, luego la bloqueé y no hubo más contacto. Nunca hubo ni habrá nada con Trauco ni con ningún otro futbolista”, afirmó Dalia Durán.