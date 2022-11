Compartir Facebook

Mario Irivarren le brindó su apoyo incondicional a su compañero de trabajo Jota Benz quién recientemente sufrió una fuerte lesión mientras concursada en el programa de competencia Esto es Guerra.

Cómo se recuerda días atrás Jota sufrió una dislocación de rodilla pues en las imágenes se puede ver cómo se acomoda la rodilla en pleno programa en vivo dejando a muchos atónitos con la escena.

Es así qué Mario recordó cuando lesionó el programa de competencia y le mando las mejores vibras al novio de Angie Arizaga.

«Yo la pasé difícil, me costó mucho. Luego pasó el tiempo y me acordé de cómo me ayudó a crecer como persona», sostuvo.

Además, Mario recordó que en este momento tenía los medios económicos para someterse a una operación y que hoy en día hay muchas personas que están pasando la de la misma manera, pero sin el apoyo económico que necesitan es por eso que hoy en día la ‘popular calavera coqueta’ es muy agradecida por haber tenido todo a su alcance.

«Felizmente tenía un seguro, un trabajo con un sueldo, a mi familia, a mis amigos. Hay gente que la pasa muy mal. Mientras estaba en la cama me moría de dolor, pero son cosas que hizo ver la vida positiva. Siempre hay algo bueno que sacar de los peores episodios», sentenció.