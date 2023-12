«Sé salir adelante sola»: Ale Fuller encara a Magaly por críticas sobre el título de su ‘depa’

La influencer Ale Fuller decidió responderle a Magaly Medina, quien señaló que aún no le ha reembolsado a su expareja Francesco Balbi la suma de dinero que él invirtió en el departamento donde actualmente reside. Recordemos que ella ahora se encuentra soltera y de ha sido captada junto a Renato Rossini Jr. Por tal motivo, la actriz afirmó que no es una persona interesada y expresó su sorpresa ante la exposición de su vida íntima por parte de la conductora ‘urraca’. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ale Fuller encara a Magaly Medina

Alessandra Fuller se vio envuelta en una controversia recientemente cuando Magaly Medina reveló detalles sobre su actual residencia. Frente a esta situación, la modelo optó por no quedarse en silencio y respondió a la periodista, enfatizando que no tiene deudas pendientes con su ex pareja, Francesco Balbi. Por tal motivo, durante una entrevista con un medio local la influencer decidió responder a las críticas de Magaly Medina y aclarar esta situación.

“Me sorprende que se esté exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y eso lo sabe perfectamente Francesco. Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden e incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa”, sostuvo Ale Fuller.

Seguirá viviendo en su departamento

Alessandra Fuller se tomó el tiempo para aclarar que está inmersa en un proceso legal con Francesco Balbi con el fin de transferir a su nombre el departamento que adquirieron en su momento para vivir juntos.

“Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo”, explicó Ale Fuller dejando en claro que será ella quien se quedará con el departamento.