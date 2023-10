¿Se separaron? Daniela Darcourt publica emotivo video y fans creen que terminó su relación con Jeremy

Daniela Darcourt es una cantante peruana que viene trabajando en la internacionalización de su música y va alcanzando grandes metas. En lado sentimental, parece que no estaría del todo bien por la publicación dee algunos videos y sus fans creen que habría terminado su relación con su pareja Jeremy Montalva.

¿Daniela Darcourt terminó su relación con Jeremy?

La cantante viene atravesando el mejor momento en su carrera musical, tras ser nominada en los Latin Grammy 2023, pero en la vida amorosa parece que no.

Por medio de su cuenta de TikTok, Daniela Darcourt ha venido compartiendo varios videos de desamor o trends un poco melancólicos. Sus seguidores habrían notado que estaría pasando por un momento muy difícil y sería capaz el fin de su romance con Jeremy.

El último video que publicó Daniela en su TikTok no fue un trend, sino sus propias palabras en las que dice: «Si alguien me quiere perder, es porque realmente quiere perderme. Porque yo soy de esas personas que aguantan incluso lo que no hay que aguantar».

Fans le mandan mensajes de apoyo

Esto aumentó las alarmas de sus seguidores quienes se encuentran muy preocupados por ella, pero la reconfortan con varios mensajes de apoyo.

«Pero todo tiene un límite, siento que he aguantado demasiado y me he perdido», «Hay que poner límites, tú vales mucho», «Toda la verdad señorita Daniela. Solo para adelante y con más fuerza», «Esa persona se perdió a una gran mujer. Tranquila mi niña siempre va a llegar alguien que te ame y te valore de verdad», «Si alguien es uno, tienes muchos qué te amamos».

Su sueño de convertirse en mamá

Hace algunas semanas, Daniela Darcourt comentó nuevamente sus ganas de ser mamá. En televisión dijo que lo venía intentando con su pareja Jeremy Montalva, pero actualmente no se sabe.

Como varios de sus fans comentan la posibilidad que se encuentran separados y en un momento muy difícil en su relación por los videos que ha venido publicando Daniela.

Por el momento, Daniela y Jeremy aún no han salido a confirmar o negar tal rumor que viene circulando entre sus fans en redes sociales. Aún mantienen sus fotografías en redes sociales, aunque no han publicado ninguna foto últimamente de los dos juntos.