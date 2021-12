«Se va dar justicia pronto», dijo madre de Andrea San Martín

Compartir Facebook

Tras los polémicos audios que salieron a la luz donde se exponía la presunta violencia física y psicológica que Andrea ejerce sobre su hija menor según Juan Víctor, la madre de la ‘Ojiverde’ fue consultada sobre su postura ante el gran problema legal que esta atravesando su hija.

Como se sabe hasta el momento Andrea ha preferido no responder a los audios, sin embargo solo compartió un comunicado en el que aseguró que continuará de manera legal defendiéndose.

Por su parte la señora Dora Pilares fue contactada por el programa ‘Amor y Fuego’ y decidió hablar fuerte y claro en defensa de su mayor hija quien viene recibiendo una ola de críticas.

“No voy hablar absolutamente nada ni fomentar el morbo. Esto está judicializado, lo hemos dicho en todos los idiomas, no vamos hablar por el bien de la bebe, algo que a ustedes no les interesa. No voy hablar absolutamente nada, está judicializado y se va dar justicia pronto”, dijo indignada.

Y es que la Doña Dora prefirió mantenerse al margen de las especulaciones ya que no quiere seguir exponiendo a su nieta quien es la más afectada en toda esta polémica.

Habla la madre de Juan Víctor

Y por si fuera poco la madre de Juan Víctor tampoco se quedó callada y mandó tremendo mensaje a través de sus redes sociales.

“No te odio ni mi afán es destruirte, quiero que reacciones y busques ayuda profesional porque hay dos menores que hasta los siete años están formándose. No puedes ir por la vida pisoteando a los demás y ellas aprendiendo todo eso. No quiero que mi nieta se convierta en un chivo expiatorio, ella necesita salir de ese ambiente”, indicó la señora Alicia Díaz.

Por otro lado, Doña Alicia afirma que no existe justificación para el maltrato infantil pues en los audios se escucha que la amenaza a la menor con llevarla al baño a lo que la señora Alicia pregunta si su crianza fue parecida para que se repita con su nieta.

“En una parte del video la amenaza con llevarla al baño ¿para qué? qué le vas hacer en el baño… ¿Así te trataron a ti? Porque me contaron que te encerraban en el baño por mucho rato cuando te portabas mal. No me consta. Solo tú y tu mamá lo saben, pero si eso es cierto todos deberían ir a terapia y sanar esas heridas”, arremetió.