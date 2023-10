¿Se va del programa? Usuarios exigen una explicación ante la posible salida de José Peláez en ‘El Gran Chef’

El anuncio de los reemplazos del conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, José Peláez, no ha pasado desapercibida por los usuarios en redes sociales. Esta 4ta temporada inició recargada con muchas sorpresas y una de ellas sería la posible salida del popular conductor. Además, debido a la promoción de ‘los reemplazos de Peláez’, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a especular que significaría el alejamiento del conductor en la pantalla chica. No obstante, no hay nada confirmado a la fecha. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿José Peláez abandonaría el programa?

En el último episodio de ‘El Gran Chef Famosos’ emitido el lunes 9 de octubre, muchos usuarios quedaron sorprendidos luego del anuncio ‘Los reemplazos de Peláez’. Todo indicaría que el popular conductor José Peláez estaría ausente del programa por un tiempo. Sin embargo, en redes sociales muchos consideran que será el motivo de su alejamiento del reality culinario.

Ante ello, los internautas empezaron a cuestionar esta decisión y exigieron una explicación, pues no están de acuerdo con la salida del carismático conductor. «Peláez es único, no te vayas», «Peláez regresa pronto», «¿Cómo que mañana conocemos a los reemplazos de Peláez? No se jueguen así amiguitos. Somos Team Peláez», «¿Reemplazo de Peláez? Exijo una explicación», «A los editores ya no les creo nada, pero si hay reemplazos, acepto a Mesones y Machuca», fueron alguno de los comentarios en redes sociales.

¿Nuevo romance en ‘El Gran Chef’?

Dejando de lado la posibilidad de la salida de José Peláez del reality culinario, otro de los temas que llamó la atención de los usuarios fue el nuevo ‘ship’ entre Fiorella Cayo y Gino Pesaressi. El Gran Chef Famosos nos ha dejado un sinnúmero de historias a lo largo de sus 3 temporadas. Sin embargo, no se ha visto un romance como tal hasta la fecha. Ante ello, muchos usuarios se preguntan si el nuevo acercamiento entre la actriz y el exchico reality llegará a concretarse. La actriz peruana señaló que estuvo muy sorprendida cuando vio al exchico reality ni bien entró al programa.

«Ingresé a la cocina veo a Gino y a Tilsa y digo Gino uhmmm, jajaja», comentó de manera coqueta Fiorella Cayo. Por este motivo, usuarios en redes sociales desbloquearon un nuevo ‘ship’ entre ambos, pues esperan que el romance se concrete. Ante ello, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ fue recibido de manera muy cálida por la actriz Fiorella Cayo, quien no dudaba en coquetear con él dejando claro que hay una atracción.