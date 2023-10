«Se va ir de cara» Olenka Mejía advirtió que tiene pruebas sobre la relación que mantuvo con Jefferson Farfán

¡Totalmente molesta! Olenka Mejía se mostró incómoda y sorprendida por la denuncia de difamación que le interpuso el exfutbolista Jefferson Farfán. Recordemos que la modelo aseguró que mantuvo una relación con la ‘Foquita’ y que además estuvo embarazada de él. Ante ello, Farfán tomó acciones legales, sin embargo, Olenka Mejía advirtió que tiene pruebas contundentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán interpuso denuncia por difamación

La modelo Olenka Mejía afirmó que mantuvo una relación amorosa con el exfutbolista Jefferson Farfán y que estuvo embarazada de él. Ante estas sorprendentes declaraciones, la ‘Foquita’ tomó acciones legales por presunta difamación. Cabe resaltar que durante la emisión del programa ‘Amor y Fuego’, se mostraron imágenes de Farfán saliendo de la Fiscalía junto con su abogada.

Ante ello, la abogada Claudia Zumaeta explicó lo que le podría pasar a la modelo ante la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. «Todo está judicializado. Ahorita no podemos emitir ningún tipo de opinión. Pero todo ya está siguiendo su curso legal. El procedimiento es la toma de declaración. Y luego el pronunciamiento y la disposición que declare el fiscal», mencionó la abogada confirmando que sí se interpuso una demanda contra Olenka Mejía.

Olenka Mejía responde ante la demanda por difamación

Ante la demanda interpuesta por Jefferson Farfán, la modelo Olenka Mejía dio su descargo sobre el tema mostrándose muy sorprendida e incómoda. “Tengo muchísimas pruebas que avalan todo lo que yo he dicho, muchísimas más cosas, conversaciones, audios (…) (las llamadas) sí las grabe y tengo que aceptar hoy en día que fueron grabadas y mira que hoy me sirve”, expresó en Amor y Fuego.

De esta manera, la modelo reafirmó su postura y advirtió que presentaría contundentes pruebas que avalan su versión. “Él sabe lo que mandó, si cree que no tengo pruebas, se va de cara (…) que siga hincándome la verdad y yo lo voy a resolver por la vía legal, como tiene que ser, no dando este tipo televiso. Hablar de él no me suma en nada”, dijo en otro momento Olenka Mejía. Ante ello, queda esperar a que el proceso legal continúe y se determine quién mantiene la verdad en su versión sobre este delicado tema.