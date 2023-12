¡Se viene! Guty Carrera sorprende anunciando su propia marca de preservativos: «A darle duro»

¡Innovando! Guty Carrera sigue dando que hablar en tierras peruanas. Pese a que ahora está haciendo su vida en México y tiene varios proyectos futuros en tierras “charras”, el “Potro” no olvida sus raíces. Según confesó en un live de Instagram, el exchico reality anunció por todo lo alto que lanzará su marca de preservativos. El anuncio de los “condones Guty” causó gran revuelo en redes sociales y los usuarios no tardaron en pronunciarse.

Guty Carrera anuncia condones

En redes sociales, Guty Carrera se hizo rápidamente viral al anunciar un sorpresivo emprendimiento. El popular “Potro” realizó un live en Instagram y causó revuelo al desmentir que exista una marca de preservativos a su nombre. Incluso, señaló que de existir, pondría una denuncia en contra de esa marca.

«Condones Guty no se ha hecho todavía, yo tengo los derechos de mi nombre en mi país, si conoces a alguien que haya hecho avísame para hacer una demanda contra esa persona porque tengo los derechos obviamente de mi nombre», dijo Guty Carrera.

Sin embargo, para sorpresa de todos sus seguidores, Guty Carrera anunció que lanzará los condones a su nombre. El exchico reality no reveló la fecha del lanzamiento, pero aseguró que será más pronto de lo que su público espera.

«Es algo que se va a hacer pronto, en todo el Perú. Así que tienen que estar muy atentos con ese negocio, tuve shampoo, acondicionador, maca batido nutricional y ahora se vienen los condones Guty, también los boxes americanos. Dándole duro, nosotros no paramos», agregó Guty Carrera.

Culpa de las hormonas

Hace unos días, Guty Carrera tuvo una entrevista con un medio local y habló sobre sus sonados romances pasados. Negando, una vez más, que le fue infiel a Melissa Loza, también se atrevió a revelar detalles de su affaire con Milett Figueroa, quien ahora triunfa y brilla en Argentina.

El exchico reality confesó haberle enviado más de una foto íntima a Milett Figueroa, pero reafirmó que fue después de haber terminado su romance con Melissa Loza.

“Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos, pero no salió nada de eso… no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella”, señaló Guty Carrera. Lo más sorprendente fue que culpó a sus “hormonas” de lo sucedido en su momento.

“De repente las hormonas, yo era ‘El potro’, venía un poco alborotado y alterado, pero no, con ella no pasó nada, qué pena, porque ahora es la número uno de Argentina. Tinelli le dio un beso y ni yo”, acotó Guty Carrera.