¿Se viene la secuela? Deyvis Orosco responde sobre el posible regreso de la serie ‘La Pre’

El querido artista Deyvis Orosco ha conquistado el Perú con sus canciones y continuando el legado de su padre Johnny Orosco. En las últimas horas, el cantante creció la posibilidad de que la recordada serie de televisión ‘La Pre’ regrese para con una segunda temporada.

¿Vuelve ‘La Pre’?

Deyvis Orosco es un cantante conocido como ‘El Bomboncito de la Cumbia‘, que además es empresario, compositor, productor, músico y actor. El artista es recordado en su faceta de actor en la serie de televisión ‘La Pre’ que se entrenó en 2008.

El intérprete hizo su debut actoral en esta serie ‘La Pre’, donde interpretó el papel del protagonista que perdió a su padre y lucha para seguir su sueño de cantante. El personaje principal se enamora de una joven de familia adinerada y tiene que luchar contra las diferencias de clases sociales y económicas.

Por medio de sus redes sociales, Deyvis Orosco abrió una caja de preguntas de sus seguidores y en ello recibió la pregunta: «Y si vuelve la pre?». En eso, el cantante de cumbia deja abierta la posibilidad de que la aclamada serie regrese muy pronto.

«Muchos me están hablando de esta posibilidad, pero hay gente que seguramente se va a sorprender porque no se debe acordar. ¿Qué bonito es recordar esa época, no?… puede ser, puede ser», dijo el cantante Deyvis Orosco.

Deyvis Orosco compró ‘La Pre’

Anteriormente, Deyvis Orosco estuvo en una entrevista picante con Christopher Gianotti en su canal ‘Preguntas que arden’. Ambos conversaron sobre muchos puntos de su carrera musical, vida personal, entre otros. Luego, Gianotti le preguntó sobre su paso como actor: «¿Cómo fue actuar en ‘La Pre’?.

«La palabra sería inolvidable, porque era una etapa que no va volver jamás… me estoy refiriendo a la edad. Lo que la gente no sabe es que ya compré La Pre… que comience el casting, ahí está el titular ‘Vuelve La Pre'», afirmó Deyvis Orosco.

@soygianotti 🔥HOY 9PM🔥 Deyvis Orosco en una reveladora y divertida entrevista que no te puedes perder 🥵Suscríbete 🌶️ ♬ sonido original – SoyGianotti

Con esto aumentaría más la probabilidad de que la serie televisiva de ‘La Pre’ pueda regresar gracias a Deyvis Orosco. Como cuenta con los derechos, podría encargarse de la segunda temporada de la querida serie.

Seguidores del cantante de cumbia se encuentran muy entusiasmados de que pueda volverse realidad la secuela. Solo ‘El Bomboncito de la Cumbia’ podrá confirmar con el tiempo si regresa oficialmente la serie ‘La Pre’.