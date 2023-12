¿Se viene la venganza de Milett Figueroa? Marcelo Tinelli besa EN VIVO a dos mujeres en “Bailando 2023”

¡Despertó a la fiera! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vienen disfrutando de su romance pese a los comentarios negativos de la gente. La pareja viene dando la hora en Argentina y se lucen en cada evento que pueden al lado de figuras de renombre. Cuando todo hacía pensar que la relación iba viento en popa, el argentino sorprendió al besar a dos mujeres en pleno programa en vivo del “Bailando 2023”. Esto despertó el reclamo de los usuarios en redes, quienes le advirtieron de la posible “venganza” que podría tener la modelo y bailarina peruana. ¿Qué dirá Milett Figueroa sobre el beso?

Marcelo Tinelli besa a dos mujeres EN VIVO

Desde el primer momento en que se anunció su ingreso a “Bailando 2023”, Marcelo Tinelli no paró de llenar de elogios a Milett Figueroa. Al parecer, el amor habría sido a primera vista, ya que desde el día uno no dudó en resaltar las cualidades de la modelo peruana.

Tras varias semanas donde los rumores abundaban y luego de varias salidas (incluyendo un viaje a Uruguay), ambos confirmaron su relación y ahora se lucen de la mano en los más prestigiosos eventos de Argentina.

En los últimos días, se pensó que la relación no iba de la mejor manera, lo cual fue descartado por ambos, ya que se lucen muy felices en redes sociales. Sin embargo, la felicidad duraría poco ya que recientemente, en “Bailando 2023”, el argentino besó a dos mujeres que no son precisamente Milett Figueroa, provocando diversas reacciones en redes sociales.

La primera persona en besarlo fue una bailarina integrante del staff de “Bailando 2023”. Ella fue directamente y sin rodeos a los labios de Tinelli, robándole un apasionado beso. De inmediato, una mujer del público se acercó a coquetearle al conductor y también le robó un beso.

El presentador argentino solo atinó a mostrarse sorprendido por lo sucedido y hasta ahora, Milett Figueroa no se ha pronunciado al respecto. ¿Le dará el vuelto?

Usuarios advierten al argentino

Como no podía ser de otra manera, los besos de Marcelo Tinelli a las dos mujeres en mención no pasaron desapercibidos en redes sociales. Por ello, los cibernautas no dudaron en advertirle al conductor argentino una posible “venganza” de Milett Figueroa e incluso le mandaron algunas ideas a la peruana.

“Ahora anda cómele la boca a … tu bailarín”, “chápate a Martín Salwe”, “ay, Tinelli, se nota que no sabes quien es Milett Figueroa”, “agárrate Martín, que por algo no la llamaban la máster candy”, fueron algunos de los comentarios en redes.