«Se viene otro ampay»: Usuarios reaccionan a la ruptura entre Melissa Paredes y Anthony Aranda

Melissa Paredes y Anthony Aranda acaban anunciar que terminaron su romance. Pero la cosa no termina ahí. Parece que algunos no están comprando la historia. ¿Realmente se acabó el amor o es alguna estrategia? Diversos usuarios en redes sociales dudan de la separación o piensan que habría un ampay de por medio.

Usuarios reaccionan a la ruptura de Melissa Paredes

La actriz Melissa Paredes dejó a todos con la boca abierta al anunciar en su Instagram que su relación con el bailarín Anthony Aranda llegó a su fin. Pero, la gente no tardó en reaccionar y los cibernautas están dando de qué hablar.

«¿Será un chow más?», «Todo esto suena a show para mí», «Apuesto a que en unas semanas vuelven», son solo algunas de las perlas que soltaron en las redes. ¿Será este el fin o apenas el comienzo de un enredo farandulero?

Por otro lado, los cibernautas también dejaron entrever que la causa sería infidelidad: «Se viene otro ‘ampay’», «Ya veo el regreso del ‘Gato’ con la Paredes», «Apuesto que vuelve con el ‘Gato’», «Al menos él sí avisó», añadieron.

Pero, esperen, hay más. Resulta que Melissa cerró los comentarios en su Instagram, pero Anthony dejó la ventana abierta. ¿Casualidad? Claro que no. Al parece Melissa no querría recibir ningún comentario tras su comunicado de ruptura. Mientras que Anthony dejó abierto los comentarios. Y los fans no perdieron tiempo, pues arrojaron todo tipo de sospechas.

Diversas teorías en el post de Anthony Uranda

«¿Es puro marketing?», «Hace unos días estaban juntos, ¿y ahora se separan?», «¿Otra vez nos están jugando?», son algunos de los comentarios que están dando de qué hablar. Parece que no todos están convencidos de que esto sea un final real.

Los usuarios destacaron que hace tan solo cinco días se lucían juntos en una playa. Esta publicación fue compartida por Anthony Aranda. Los comentarios resaltan: «Como es posible que hace 5 días todo estaba bien y ahora se separan?», «Pero hace 5 días estaban bien que pasoooo», «¿Ya terminaron? Si hace unos días se amaban».

Además, los otros comentarios van desde incredulidad, burla y tristeza: «¡No les crean nada! Es puro marketing para figuretear, volverán lo firmo!!», «Que fue mano te dejaron jeje», «De verdad terminaron se veían tan bien juntos (cara triste)».

Los más avispados ya están especulando sobre qué pasará después. ¿Reconciliación? ¿Otro giro inesperado en el drama de Melissa y Anthony? Y, por supuesto, las teorías de la conspiración no se hacen esperar. ¿Será todo parte de un plan maestro para volver a las portadas?

Por su parte, Melissa dejó claro que, a pesar de la separación, seguirá en contacto con Anthony por temas de trabajo. «Es probable que nos vean juntos aún ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su propio curso. Es todo gracias», puntualizó.

Entonces, la historia está más picante que nunca. ¿Realmente terminaron o solo están jugando al escondite mediático? Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta historia de la farándula peruana.