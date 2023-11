¿Se viene un “pericotito”? Nelly Rossinelli responde ante los rumores de posible embarazo: ¿qué dijo?

¿En la dulce espera? Nelly Rossinelli se ha ganado el cariño de miles de usuarios y televidentes con su participación en “El gran chef famosos”. La jurado del reality es conocida en el mundo de las redes como “La mamá de los pericotitos” y en los últimos días se especuló sobre un posible embarazo. Ante las suposiciones, la creadora de contenidos decidió responder en redes sociales si está embarazada y sorprendió con sus comentarios.

También puedes leer: “Solo quiero que estés bien, aunque estés con alguien más”: Ricardo Mendoza dedica canción ¿a Mayra Goñi?

¿Nelly Rossinelli está embarazada?

Nelly Rossinelli se viene desempeñando, desde hace cuatro temporadas, como uno de los jurados de “El gran chef famosos”. Gracias a su calidez y sencillez en sus comentarios, ha logrado empatizar mucho con los participantes y los televidentes, quienes la consideran la más “dulce” entre los jueces del programa.

Recientemente, en redes sociales, se especuló sobre un posible embarazo de la llamada “Mamá de los pericotitos”. Ante la ola de comentarios, Nelly Rossinelli decidió pronunciarse al respecto y dejó sorprendido a más de uno con sus respuestas.

“Estoy gorda, brazona, mofletuda y rolluda. Tengo barriga gigante, rollos, embarazada no estoy. No es embarazo, es comida. Es todo lo que como en “El gran chef famosos” y en mis clases de repostería”, señaló en un primer momento Nelly Rossinelli.

En los comentarios de su directo, muchos no creyeron en sus palabras, por lo que la jurado de “El gran chef famosos” fue más enfática al respecto.

“No es un bebé. No hay un bebé adentro, hay mucha comida que he comido y que he disfrutado. Algunas no he disfrutado, pero aquí están y la lipo se fue. No importa, volverá algún día”, agregó firmemente Nelly Rossinelli.

También puedes leer: ¡SE MANDÓ CON TODO! Johanna San Miguel “destruye” a Katia Palma tras su regreso a Esto es Guerra

Se defiende de críticas

Durante su participación como jurado de “El gran chef famosos”, Nelly Rossinelli también ha sido cuestionada por no ser chef profesional como Giacomo Bocchio o crítico gastronómico como Javier Masías.

Ante los comentarios en contra, la creadora de contenidos y aclaró a sus “haters” cual es su posición dentro del reality de cocina.

“Algunos no lo entendieron en un inicio, ‘¿qué hacía ella ahí si no era chef?’, pero es porque tengo el rol de la mamá, las mamás peruanas que cocinan, cocinan bien. De repente no tiene el título de chef, pero cocina rico y cocina desde el amor y la pasión para los que ama”, señaló Nelly Rossinelli.