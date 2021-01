¡Se vienen bonos de segunda ola!

Compartir Facebook

El abogado y experto en salud pública, Mario Ríos, planteó que, ahora al ingresar a la segunda ola del COVID-19, se entreguen tres bonos de inmediato para ayudar a los afectados por la enfermedad. Dijo que un bono debe ser para las poblaciones vulnerables, un segundo subsidio para aquellas personas con secuelas del nuevo coronavirus y otro, en caso se decida por un confinamiento, para garantizar el aislamiento.

POST COVID-19

Señaló que miles de contagiados han tenido que dejar de trabajar y no tienen cómo enfrentar el mal, además tampoco tienen para sostener a sus familiares. “Los pacientes post COVID- 19 van a tardar en recuperarse. Requieren un apoyo, no se les puede abandonar, así como a ese hogar”, aseveró.

VIRUS SIGUE VIVO

“Tenemos que compensar a la población vulnerable. Muchos adultos mayores no tienen ni siquiera una pensión. Otros están gastando dinero para enfrentar la pandemia. Mientras se implementa la vacunación, el virus sigue operando. Cada vez hay mayor riesgo. Peor hoy que ya está la nueva variante entre nosotros”, afirmó.

DEN ALIMENTOS

El experto sostuvo que la falta de camas en los hospitales es una muestra de que no hemos aprendido la lección de la primera ola. “Se tiene que proveer de alimentos a la gente, tal como lo están haciendo en Inglaterra. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Se requiere que el Gobierno actúe porque las vacunas en su mayoría van a llegar para el tercer o cuarto trimestre del año”, aseguró.

SUBSIDIO DEBE SER INDIVIDUAL

Explicó que el bono debe ser individual y no por hogar, tal como se ha repartido hasta ahora, porque varios no han recibido los 760 soles. “A todos no les han entregado el bono. Por eso es fundamental dar la subvención de segunda ola para que la gente tenga efectivo y pueda emplearlo en los taxis, traslados, medicamentos y víveres”, detalló.

