¿Se vienen cambios? Ethel Pozo da detalles del regreso de “América Hoy” ¿con varios cambios incluidos?

¿Volaron cabezas? Desde pocos días antes de Navidad, “América Hoy” se ha tomado unas vacaciones. Ethel Pozo, una de las figuras del programa de espectáculos, hizo un alto a sus vacaciones para poder interactuar con su público en redes sociales. La pregunta más recurrente, según comenta, es en cuanto al regreso del magazine. Para no dejar con la intriga a sus seguidores, la hija de Gisela Valcárcel sorprendió al responder de todo y contar mayores detalles sobre el formato para este 2024.

¿Ethel Pozo anuncia cambios en “América Hoy”?

Pese a las críticas que recaen sobre ella, Ethel Pozo ha demostrado resiliencia en todo momento y no se ha dejado vencer ante las adversidades. Los comentarios en contra van por ser la hija de Gisela Valcárcel, dueña de “GV Producciones”, productora de “América Hoy”, el cual es el programa que ella conduce.

Hace unas semanas, todo el equipo de “América Hoy” se fue a disfrutar de sus vacaciones tras un intenso año de trabajo y según comenta la novia de Julián Alexander, a menudo le preguntan por el regreso del magazine a América Televisión.

Además, cuando todo hacía suponer que habría cambios en el programa, Ethel Pozo se encargó de desmentir ello. La hija de la “Señito” reveló que seguirá junto a sus compañeros del 2023 este año, lo cual lo celebró y anunció en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ethel Pozo (@lapozo)

“Somos una familia televisiva y tanto ustedes como nosotros nos extrañamos. En las calles me lo dicen, es el mensaje más recurrente por redes. ¡Prontito! …nosotros también los extrañamos. Edson en su casa, Janet, Brunella y Christian todos estamos esperando el día para poder reunirnos y pasar el día juntitos”, detalló Ethel Pozo.

Sobre el regreso en si, la conductora señaló que se dará pronto y anunció que en los próximos días estarán grabando la promoción del programa. “Prontito. ¡Los extraño! La próxima semana grabamos la promo”, indicó.

No más “En vivos”

La presentadora de televisión también informó que ya no podrá llevar a cabo sus transmisiones en vivo, las cuales solía realizar desde su cuenta de Instagram todas las mañanas a las 8 am, ya que su productor Armando Tafur se lo ha prohibido.

“El productor decía que me distraía y llegaba corriendo a la lectura de pauta que es a las 9 de la mañana en punto. Ustedes saben que el cotorreo e intercambios de comentarios de maternidad, mujeres, además se me daba por hablar mucho y no quería cortar en el vivo. El productor me dijo que hiciera el en vivo en otro horario”, detalló.

Sin embargo, para alegría de sus seguidores, Ethel Pozo señaló que en los próximos días estará comunicando mediante sus redes sociales el nuevo horario de estas transmisiones en vivo.