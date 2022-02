¡Se volvió cristiano! Farruko pide perdón por sus canciones y predica en concierto

Compartir Facebook

El cantante puertorriqueño de música urbana Farruko anunció su conversión religiosa y pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones durante una sorprendente predicación en un concierto.

«Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones […] No me siento orgulloso de eso», dijo el artista durante su actuación en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon hoy con «una misa».

«Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko», escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter.

Por lo anterior, el cantante dijo estar dispuesto a devolver el dinero a sus seguidores. Tras la lluvia de críticas que recibió, respondió a uno de los usuarios que externó su molestia porque «pagamos por ver a Farruko a Carlos no sé qué predicando como un pastor».

El puertorriqueño reaccionó y anunció que «Farru se retiró y el que está es Carlos», además le solicitó sus datos para reembolsarle el dinero con el que compró su boleto. «Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Dios Te Bendiga. Te amo mucho», agregó.

Asimismo, advirtió sobre el giro que dará su carrera: «Lamento de verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso», se lee al inicio del mensaje.

