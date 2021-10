Sebastián Lizarzaburu defiende a capa y espada a Andrea San Martín: “Ya lo superamos”

Compartir Facebook

El ‘hombre roca’ no deja abandonada a la ‘ojiverde’ y la defiende contra todo pronóstico a pesar de reveladores audios.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín parecen estar más unidos y enamorados que nunca. El ‘hombre roca’ no piensa abandonar a la ‘ojiverde’ a pesar de la filtración de audios en donde Andrea revela su plan para dejar mal parado a Sebastián.

El ‘hombre roca’ tiene claro que eso ocurrió en el pasado y no los afecta hoy en día como pareja. Es por eso que él reafirmó su apoyo incondicional y la defiende de todos y contra todos a pesar de las duras críticas que recibe.

“El cuadro que ustedes están viendo juntos, nunca se perdió, son etapas que ya superamos. Nosotros estamos súper bien como familia. Estas personas que opinan detrás de una cámara o de un celular, lo poco que puedan ver, realmente no te conocen”, comentó el ‘hombre roca’.

Asimismo aseguró que él ya tenía asimilado que ambos cometieron errores en el pasado, cuando no atravesaban por un buen momento. Sebastián es fiel creyente de que de los errores se aprende y es la filosofía que aplica en este caso.

“No es que sea una primicia, nosotros pasamos por una época complicada, con altibajos. Tienes que meter la pata en algún momento, para aprender”, agregó.

La ojiverde salió a hablar tras los ataques y comentarios que ha recibido de parte del padre de su hija menor.

Andrea se ha alejado de las redes sociales y los medios porque no quiere hablar ni responder a los ataque de Juan Víctor. Ella se pronunció al respecto en el programa ‘La Banda del Chino’ sobre cuál es el momento para ella en el que el padre de su hija menor decidió enfrentarse a ella.

“Mi vida ha sido dedicarme a mi casa, a mis hijas, a mí trabajo. ¿Dónde explota el tema? Cuando yo decido rehacer mi vida. Yo no voy a salir a responder a ningún ataque, así el ataque haya sido público o privado, cuando una persona no está dispuesta a dialogar y lo único que quieren es pelear, yo no tengo por qué contestar”, dijo Andrea.

Ella quiere dejar en claro que no tiene intenciones de pelear con su ex pareja ni con nadie dado que es el padre de su hija y sigue siendo parte de su familia. La ojiverde con la voz quebrada, asegura que no solo es familia de su hija menor, sino que de las dos porque para ellas no hay diferencias.

“Yo no voy a llegar a eso con personas que uno son mi familia y dos que mis hijas quieren. Y voy a incluir a las dos, porque para los dos son su familia. Son familia directa de mi hija menor, pero mi hija mayor les tiene el mismo cariño”, comentó la ojiverde.

