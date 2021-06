Sebastián Lizarzaburú revela que Andrea San Martín tiene el mismo carácter de ‘Soraya’

Compartir Facebook

¡Lisiadaaaa! El ex chico reality mencionó algunos detalles de su relación con la influencer Andrea San Martín y reconoce que es muy alterada.

Sebastián Lizarburu habló para Amor y Fuego que Andrea San Martín tiene un carácter muy especial igual que la de “Soraya”, el personaje ficticio de la novela María la del barrio.

Mencionó que la modelo es un poquito renegona pero que sabe controlarse.

El ‘hombre roca’ prefiere no darle la contra y después hablar con más calma con su pareja.

“Cuando Andrea empieza a molestar o hacer su berrinche. No le hablo, no le hablo nada y ella me dice dime algo”

“¿Tiene algo de Soraya San Martín?, mencionó Gigi

“Jajajaja sí. Pasa que yo trabaje mucho en el tema de paciencia. Ahora soy muy paciente y cuando veo que me estoy empezando a estresar me alejo de ella. Es renegona, más que eso es impaciente”

¿HABRÁ MATRIMONIO?

La ojiverde reveló si tiene planes con el ex chico reality de matrimonio, luego de que en un video de tik tok dejaran a entrever que su boda sería dentro de 2 años.

“Cosas de esa tema no te voy a hablar, no porque ya est´´a ya se dijo lo que se tenía que decir y lo demás hay que mantenerlo dentro de nosotros y llevarlo de la manera más tranquila”

