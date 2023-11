¡Seguirá con su demanda! Guty Carrera volvió al Perú para continuar su disputa legal contra Alejandra Baigorria

¡Hasta las últimas consecuencias! Guty Carrera reapareció en el Perú y aseguró que continuará su demanda contra Alejandra Baigorria. Recordemos que esta disputa legal se ocasionó luego de que la «Rubia de Gamarra» denunciara al exchico reality por violencia psicológica. Ante ello, Guty Carrera no se quedó de brazos cruzados y procedió legalmente contra su expareja. Por tal motivo, ahora ha regresado al Perú para continuar con el proceso legal. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guty Carrera continuará con su demanda

Durante la época más solicitada de Guty Carrera, el modelo estuvo en varias temporadas de «Esto es Guerra». Incluso, empezó una relación con Alejandra Baigorria luego de terminar su romance con Melissa Loza por presunta infidelidad. Sin embargo, este nuevo amor no duró, pues todo terminó en medio de denuncias por violencia física y psicológica. En tal sentido, Alejandra Baigorria se presentaría en diferentes programas de televisión, señalando que vivió un infierno al lado del ‘Potro’ por sus inseguridades.

Por ello, luego de varios años de disputa legal, el proceso concluyó y las autoridades decidieron desestimar la demanda iniciada por Alejandra Baigorria. Tras esto, Guty Carrera quedó libre de cualquier culpa. Sin embargo, decidió realizar una contrademanda contra su expareja. Él explicó que su expareja deberá enfrentar las consecuencias de provocó la denuncia que ella realizó, ya que su vida laboral en el Perú se vio muy afectada.

“Yo no le llamaría una revancha, yo lo llamaría simplemente seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal, es más, para mí hoy en día dejo que la Justicia actúe. Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia con el perito, la psicóloga, pues porque ya estamos en la última instancia en esta contrademanda que le hice”, explicó.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Por su parte, Alejandra Baigorria se mostró bastante indignada con la contrademanda de Guty Carrera. Cuando fue consultada por la denuncia que le realizaron en su contra, ella no pudo evitar mostrar su inconformidad. Cabe resaltar que desde hace varios años está enfrentada de manera legal con su expareja. En primer lugar por la demanda que ella inició y ahora por la que él le impuso.

Ella no pudo evitar referirse a la llegada del ‘Potro’ al Perú, indicando que seguramente vino a hacer algún show para seguir figurando en la farándula peruana, ya que desde que está en México no tiene mucha presencia aquí.

“Dios mío, ahora ¿qué vendrá a hacer acá para figurar? Ay no, el tema legal sigue y en realidad, con las leyes del Perú, estoy harta, estoy cansada”, sentenció Alejandra Baigorria.