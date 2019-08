Hoy sale la segunda cartilla de la nueva temporada de “El Karibeñito Regalón” para seguir regalando dinero a nuestros miles de lectores de todo el Perú, ya hay varios ganadores que se han llevado su platita a casa y no paramos.

Ha sido tal la acogida que aumentamos el dinero. Esta vez, hay más billete para que puedas irte contento. En total, serán 335 mil soles los que los suertudos podrán llevarse a casa (Son dos premios de 10 mil soles, cuatro de 5 mil, cinco de 1000, diez de 200 y 2,880 premios de 100 soles).

Ya lo sabes solo tienes que comprar tu diario Karibeña y juntar las bolillas que aparecerán en la página 2 desde el 27 de agosto al 2 de setiembre. Completa los casilleros de una columna y gana el premio que le corresponde al instante.

¿CÓMO COBRO?

Si completaste los números de una columna, no lo pienses más, ven al toque a la Av. Guardia Civil 674, Chorrillos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 pm. En tanto, los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Trae tu cartilla y DNI. Si tienes una consulta llama al 972770030

EL DATO

Y si no ganaste dinero, no te preocupes, puedes usar tus cartillas para el sorteo de 33 electrodomésticos. Para ello, solo tienes que ingresar a la página web (www.radiokaribena.pe) ingresa el código que aparece en tu cartilla y listo.