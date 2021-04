Segunda ola ataca a más jóvenes

Compartir Facebook

Lamentablemente, la segunda ola del covid en el Perú sigue generando muchos más casos de pacientes reinfectados que en la primera ola, especialmente en adultos jóvenes que salen a trabajar, informó la médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari.

Advirtió que es un mito pensar que “si ya tuvimos el covid-19 y nos vuelve a dar, no nos pasará nada” porque «hemos visto casos de pacientes cuyo primer episodio fue leve, pero en el segundo tuvieron que ser hospitalizados, requirieron oxígeno y, en algunos casos, fallecieron».

Y para ello explica que intervienen distintos factores, como la presencia de la variante brasileña, que está en Lima, donde tenemos porcentajes de contagio del 39 o 40%”.

REINFECCIONES

Otra razón es el comportamiento de la gente, que todavía sigue usando mal la mascarilla y no respeta el distanciamiento físico. “Ello contribuye a una transmisión comunitaria activa, sostenida en el tiempo. Mientras haya más virus circulando, la posibilidad de adquirir una nueva infección es mayor”.

La reinfección en la segunda ola ha ocurrido, en la mayoría de los casos, enpersonas no tan mayores, sino con alrededor de 40 años que salen a trabajar y usan transporte público. “Si no se mantiene el protocolo, ventanas abiertas, no aglomeración, mascarillas y protector facial… se pueden contagiar”.

Otro lugar de contagios son los mercados con techos y pasadizos angostos. “Cuando hay gente apiñada en un espacio comercial, ese es un excelente caldo de cultivo para la transmisión”.

el dato

Otro espacio de posible contagio y reinfección es la hora del almuerzo en el trabajo, momento en el que se retiran la mascarilla para comer y hablar sin mantener la distancia.