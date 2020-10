Segundo bono: Tremendas colas en bancos para cobrar dinero | VIDEO

Compartir Facebook

Las imágenes registradas serían del distrito de Puente Piedra, donde se han visto grandes colas en distintas entidades bancarias para el cobro del segundo bono. Este no sería el único distrito con la misma situación.

Hasta dos cuadras estuvieron llenas de personas que buscaban ingresar a las distintas agencias para tener información respecto del subsidio.

EL GOBIERNO QUISO EVITAR AGLOMERACIONES

La idea de pagar el bono directamente en las cuentas de las personas beneficiadas, era precisamente la de evitar que se aglomeren en las agencias y puedan evitar riesgos por COVID-19.

El estado estableció un cronograma de abono directamente según el número en el que termina el DNI. Sin embargo, también hubo personas que estaban para hacer distintos trámites.

«Estoy para cobrar el bono, desde las 5 de la mañana mandé a mi hijo para que vaya haciendo la cola. Yo tengo una cuenta pero tengo que ir a ventanilla porque no tengo cuenta en Continental», dijo una persona en la cola.

«El bono me lo han depositado en el Banco Continental. Yo nunca tuve tarjeta en este banco, tengo en BCP y Banco de la Nación. El Continental me ha dicho que tengo que venir a abrir una cuenta para que me entreguen la tarjeta y me puedan abonar», comentó otra señora.

Así como estas personas, muchos ciudadanos se acercaron con el riesgo de un posible contagio; por diversas dudas respecto a su segundo bono. Recordemos que el Gobierno abrió una línea de callcenter especial para estos casos, la cual es el 1811.

