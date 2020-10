Selección deja el hotel rumbo al Estadio Nacional para enfrentar a Brasil

Compartir Facebook

¡Vamos, Perú! La selección peruana dejó el hotel donde concentraba en Miraflores y ya está rumbo al Estadio Nacional para disputar el encuentro frente a Brasil, por la fecha 2 de las Eliminatorias 2022.

En medio de un grupo de hinchas que llegaron a los exteriores para alentar al plantel con bombos y cánticos, “la blanquirroja” se dirigió a la “Casa de la Selección”. La Policía Nacional del Perú hizo un cerco para evitar que los asistentes se acerquen demasiado al bus. El encuentro está programado para las 19:00 horas.

¡Rumbo al Nacional! 🏟️



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 dejó su hotel de concentración y se dirige al Estadio Nacional para enfrentar a @CBF_Futebol 🇧🇷.



¡Siempre juntos, 'blanquirroja'! 👊#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪

Pequeño entrenamiento

Los dirigidos por Ricardo Gareca entrenaron esta mañana en la Villa Deportiva Nacional (Videna) para ajustar todos los detalles para el choque de esta noche frente a “la canarinha”. El entrenador argentino movió sus piezas y decidió que Jefferson Farfán sea el elegido para reemplazar a Raúl Ruidiaz, quien es baja por COVID-19.

Otra ausencia que tendrá la selección será la de Christian Cueva. “Aladino” tiene una pequeña dolencia y no podría ser de la partida. Su lugar será tomado por Christofer Gonzáles. El once no variará mucho con respecto al que presentó Gareca en Asunción.

Martes 13 para Brasil

Un dato no menor a favor de la selección peruana es que Brasil no ha logrado ganar cuando ha jugado los 13 de octubre. El último encuentro que disputó “la canrinha” en esa fecha fue frente a Nigeria en un amistoso en el 2019. Dicho partido quedó 1-1 en Singapur.

