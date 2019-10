Selección peruana buscará otro triunfo ante Uruguay

Aunque la victoria en la Copa América ante Uruguay es historia, los dirigidos por Ricardo Gareca saldrán hoy al gramado del estadio Centenario con la consigna de lograr superar a los Charrúas, en partido amistoso que comenzará a las 6:00 p.m.

Ayer el cuadro patrio realizó su último trabajo táctico pensando en el encuentro de hoy y la noticia negativa es la ausencia de Edison Flores, por una fatiga muscular en el muslo posterior derecho., dejando abierta la posibilidad que vuelva para el duelo de vuelta en Lima.

La rojiblanca trabajo en el Estadio Parque Viera, donde Edison Flores realizaba trabajos de manera diferenciada a un lado del campo.

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ensayó el presente once para medirse ante su similar de Uruguay: el ‘Tigre’ confirmaría la baja de Edison Flores (por lesión) y la ausencia de Christian Cueva por decisión técnica. Aunque el técnico no adelanto el once que mandará a jugar hoy, es casi un hecho que André Carrrillo (Al-Hilal) y Christofer Gonzáles (Sporting Cristal) ingresarán al equipo en reemplazo de Cueva y Flores. La ‘Culebra’ jugará a pie cambiado, mientras que ‘Canchita’ buscará afianzarse en el lugar dejado por Yoshimar Yotún.

En consecuencia este sería el once: Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Gonzáles, Ballón, Costa, Carrillo y Guerrero.

Por su parte Uruguay que no contará para los encuentros ante nuestra selección con Luis Suárez y Edinson Cavani por razones médicas, obligan a que el técnico Oscar Tabárez, ensaye una nueva delantera. Los nombres que más resuenan en el Complejo Celeste, sede de entrenamientos de las selecciones uruguayas, donde el plantel entrena desde el lunes, son los de Maxi Gómez, del Valencia; Darwin Nuñez, un juvenil que milita en el Almería de España y que podría debutar en la Celeste; Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, MEX) y Brian Rodríguez (Los Angeles FC, USA).

Para Tabárez, la ausencia de los dos delanteros estrella en un amistoso no será un problema sino una oportunidad de probar recambios. “Ojalá que Cavani y Suárez estén (siempre) a disposición”, dijo el DT. Pero “es un partido de preparación. Vamos a ver las cosas que queremos ver nosotros contra un rival calificado”.