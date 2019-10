Seleccionado Sub-17 acusado de violar a menor

GIANCARLO ANDÍA

Luego de destacar en el último campeonato Sudamericano Lima 2019 con la selección de fútbol sub 17, el defensa central de iniciales J.A.R.N. (17) fue intervenido por la Policía tras ser acusado de violar a una adolescente de apenas 15 años.

JUERGA SIN FRENO

Según la denuncia policial hecha en la comisaría de Pueblo Libre, la tarde del pasado domingo, la víctima asistió a una fiesta organizada por amigos a la que también acudió el defensa central de la selección de ‘Ñol’ Solano.

El parte policial y testimonio de la menor a los agentes dio cuenta que todo ocurrió dentro del departamento 1205 del inmueble, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Universitaria.

EN EL BAÑO

Una fuente policial contó a Karibeña que el seleccionado abordó por la fuerza a la muchacha cuando esta ingresaba al baño del lugar. “La chica lo ha contado llorando. Refirió que estuvo retenida por la fuerza, el sujeto la desvistió y abusó de ella en los servicios. Luego él se fue rápidamente y la agraviada entró en shock”.

LO CAPTURAN EN ATE

Horas después, el deportista fue capturado dentro de una vivienda de la segunda etapa de la urbanización Ceres, en el distrito de Ate Vitarte.

“Yo no hice nada. Tengo familia, no me malogren la carrera”, expresó entre lágrimas el futbolista de 17 años, formado en el club Sporting Cristal y actualmente jugador del equipo de Universitario de Deportes.

Sin embargo, pese a negarlo, la prueba del médico legista confirmó la existencia de agresión sexual a la jovencita. Así lo hizo saber la Policía a la 10ma Fiscalía Especializada de Familia, a fin de coordinar acciones propias de la investigación policial.

La ‘U’ lo suspende Temporalmente

Mediante un comunicado de prensa, el club Universitario comunicó la suspensión temporal del jugador de su equipo de reserva. La institución condenó todo acto que atente contra la integridad y dignidad de una mujer. Subrayó que todo ocurrió fuera de las instalaciones del club y espera que el futbolista se someta a las investigaciones de ley.