‘Señito’ cumplió 32 años en la TV y recordó cachos

Fotos Miguel Paredes

En el marco de su celebración por sus 32 años frente a la televisión peruana, la conductora Gisela Valcárcel, acudió al programa ‘El show después del show’ donde recordó pasajes de su vida y lo mucho que le costó reponerse de la infidelidad de su exesposo, el exfutbolista Roberto Martínez. En un primer momento, la empresaria revivió lo que pasó cuando se separó del pelotero y confesó que le hubiera gustado que regrese y le pida perdón.

“La gente se toma la infidelidad tan sencillo, un clavo saca a otro clavo. A mí me tomó muchos años el poder entender. Por supuesto que yo quería que todo sea distinto, que vengan y me pidan perdón. Por eso cuando hacen bromas con la infidelidad, yo digo ‘no les ha pasado’“, aseveró.

Además, la rubia refutó que una persona no puede ser feliz a costa de las lágrimas de otra. “Cuando una persona mira a otra y decide romper un matrimonio, es muy doloroso. No es fácil perdonar una infidelidad. Ahora, creo, que aprendí a perdonar, entender. Todos tenemos nuestros defectos. Pero creo que nadie puede ser feliz después de dejar a otro”.

¿Indirecta a Tula?

Por otro lado, dejó un curioso mensaje, al parecer para su colega, Tula Rodríguez quién, habría sido la manzana de la discordia en su relación con su segundo esposo, el gerente de televisión Javier Carmona, quien sufre actualmente de un trastorno vegetativo que lo mantiene postrado en una cama.

“Hay otra que se levanta sin el esposo en la casa. Yo me levanté un lunes sin nadie. Me he levantado muchos lunes así y, por eso, puedo entenderte. Yo con 32 años, cuando empezaron a pasarme muchas cosas, me miraba al espejo y me sentía fea. Pensaba que la otra mujer era más linda que yo”, sostuvo.

Sin ‘paltas’ con Roberto

A su salida del espacio de espectáculos, la popular ‘Señito’ señaló que no le molesta que su ex pareja hable de ella. “Robert está haciendo un recordaris de su vida, yo ni me acuerdo. Ya entendí, en estos 32 años, que en muchos momentos se me va a nombrar y está bien. Yo no creo que él hable de mí porque me recuerda, sino que le preguntan y él contesta”, manifestó.

Asimismo, contó que ha sido decisión propia quedarse soltera. “Si un día se tiene que dar el amor, pues se dará. Pero, veo a tantas personas unidas con quien no deben que digo ‘oye yo estoy pasándola bien’” (risas).(V.Rondón)

DATAZO

Por otro lado, minimizó los calificativos de ‘burra’ y ‘Cantinflas’ que Magaly Medina lanzó en su contra. “Es parte de, yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos”, dijo.