‘Señito’ manda mensaje reflexivo con filtro de ‘perrito’: “Que Dios los bendiga”

¡Se pasó! Gisela Valcárcel sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse con filtro de un perro en su historia de Instagram.

¡Impactada! La popular ‘señito’ llamó la atención a todos los usuarios en sus redes sociales al mandar un mensaje reflexivo con un curioso filtro. Como se sabe, la ‘señito’ siempre se muestra con filtros de flores para mandar mensajes de reflexión de la vida y enviar sus bendiciones, pero esta vez sorprendió a todos.

“Despierto con mamá, buen miércoles a todos”, decía el post con la música de fondo de Juan Luis Guerra. Pero esta vez quiso salir de la rutina y se presentó con un filtro que dio mucho de qué hablar: “Hoy es jueves y no miércoles. Puse miércoles en mis historias, pero bueno disfruten con la canción de Juan Luis Guerra. Que Dios los bendiga. Ya me equivoqué, pero no la podía sacar, besos”, dijo Gisela con un filtro de ‘perrito’.

GISELA MANDA INDIRECTA A ALLISON PASTOR

En la nueva temporada de ‘Reinas del show’, Gisela Valcárcel volvió a hacer polémica luego de su indirecta más directa a Allison Pastor, quien renunció en la primera temporada por presuntos malos tratos de la producción.

“La temporada provocó en mi cuerpo gastritis, una de aquella, me fui con unos dolores, pero no imaginé que en esta temporada… no sé qué me va a dar”, comentó la popular ‘Señito’ sorprendiendo a sus televidentes en la última gala.

“Esta noche no solo me acompaña en jurado, sino también los comentaristas del show”, comentó después y presentó al equipo de ‘América Hoy’: Ethel Pozo, Edson Dávila ‘Giselo’ y Janet Barboza, además de Ricardo Rondón de ‘En boca de todos’, quien llegó para opinar sobre los bailes de la noche.

