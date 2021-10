‘Señito’ revela detalles de la infancia de su mamita: “Fue criada en el Puericultorio Pérez Aranibar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora enterneció las redes sociales al contar con más detalle la niñez de su mamá y destacó la gran fortaleza para salir adelante.

La conductora festejó el cumpleaños de su progenitora y le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir en el Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias”, indicó.

“Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto adelante y siempre encontró razones para continuar”, comentó.

Agradeció por cuidar de ella y por su gran amor incondicional: “Ella es como muchas mamás y como ninguna para mí. ¡Gracias mi Dios por la madre que me elegiste! Hoy ella cumple 89 años y no puedo estar más agradecida”, concluyó.

FESTEJA EL CUMPLEAÑOS DE SU MAMÁ

Mediante Instagram, la popular ‘Señito’, le escribió un sentido mensaje a su progenitora, a quien tiene la fortuna de aún tenerla. “¡TE AMO MAMÁ! ¿Saben? No saludo a mi mami por aquí, lo que pensé al compartir con ustedes, es ofrecerla a ella y a todas las mamás valientes un homenaje. Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir a Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias”, dijo.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin