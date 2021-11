‘Señito’ saca cara por Elías Montalvo: “Está gozando del favor del público”

Compartir Facebook

La dueña de GV Producciones defendió al chico reality sobre su permanencia en el programa tras vencer al cumbiambero.

El último sábado en la edición del ‘Artista del año’, el tiktoker venció al cantante, el cual Gisela Valcárcel no dudó en salir a defenderlo tras las críticas: “Queremos que el público decida quién levantará la copa, y no solo el jurado. Y Elías está gozando del favor del público, no estamos poniendo en tela de juicio quién es mejor artista o no”, comentó.

ELÍAS SE PRONUNCIA TRAS RUMORES DE UN ROMANCE CON PETER FAJARDO

Elías Montalvo se pronunció por primera vez acera de los fuertes rumores en torno a un posible romance con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Y es que según mostró ‘Amor y Fuego’, Elías estuvo manejando el auto de Peter, y tras esta situación los rumores aumentaron.

Cabe recordar que Elías cayó nuevamente en sentencia en ‘El artista del año’ y asegura que es porque ha estado con mucha carga por los rumores en torno a su vida sentimental. Sin embargo, aprovechó la pista de baile para descargar todo ese estrés.

“Si bien es cierto sí, he estado un poco estresado y con mucha carga, creo que parte de eso, gracias a esta oportunidad me ha podido sacar toda la carga y enfocarme más en lo que quiero y agradezco por la oportunidad, pero si bien es cierto somos humanos, no somos de piedra, nos choca todo”, señaló.

Asimismo, reveló que él no está acostumbrado a estar rodeado de prensa, quienes han estado más pendientes de Elías, tras los rumores. “Sobre todo yo que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema de mediático, que te sigan, que te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100”, dijo.

