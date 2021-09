‘Señito’ saca cara por Janet Barboza: “No creo que sea un mono con metralleta”

Compartir Facebook

¡La defiende! Gisela Valcárcel se pronunció a través de su cuenta de Instagram y sacó las garras por la ‘Retoquitos’ asegurando que nadie la odia.

La conductora sorprendió a todos al realizar una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y sacó cara por Janet Barboza e indicó que no es la más odiada del programa ‘América Hoy’.

“Janet no es la más odiada, es quizás la más polémica. Muchas cosas que dice, las dice muy claramente, y no quiere ganarse el aplauso, y a mí me gusta. Yo creo que Janet es una persona muy inteligente, es una persona muy instruida”, indicó.

Además aclaró que no es ningún ‘chimpancé armado’: “No creo que Janet sea un mono con metralleta. ¿Saben a quiénes se les dice mono con metralleta? A quienes disparan a todos lados sin saber qué hacen, al absurdo, a esos se les llama así, pero yo no considero que Janet sea eso, para nada. He conversado con ella hoy día, y créanme, mis respetos”, comentó.

MAGALY ARREMETE CONTRA GISELA

Magaly Medina confirmó que efectivamente sí estuvo con ‘Gise’ en el mismo restaurante, pero ella no lo sabía. La ‘urraca’ nunca la vio hasta que le avisaron que estaba en el mismo lugar que ella.

“Yo no me crucé con ella, no la vi, cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quien está sentada allá en la sala”, dijo Magaly.

A propósito de dar detalles de lo ocurrido, la ‘urraca’ le dijo “ridícula” a la ‘señito’ y aprovechó para mandarle su ‘chiquita’. “La ridícula de Gisela estaba en un restaurante donde casualmente yo también estaba. Parecía que era la primera vez que salía en mucho tiempo en almorzar. Hacía todo para sus redes sociales. Todo el rato se la pasó hablando por su celular en lugar de estar hablando con sus amigas”, comentó.

Magaly también reveló un detalle a la hora de salir del restaurante, la ‘Gise’ se fue por la puerta trasera y sus amigas por la delantera. La ‘urraca’ calificó esto como una pose de diva y le pareció “atorrante” la actitud de la ‘señito’.

“Gisela Valcárcel salió por la puerta de atrás…la ridiculez andando. Ella salió por la puerta de atrás y sus invitadas por la puerta frontal. En un acto atorrante haces un despliegue, ni que fueras Jennifer López”, señaló Magaly.

