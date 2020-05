SEÑOR PRESIDENTE: ¿SON CIUDADANOS DE SEGUNDA LOS AFILIADOS ONP?

Compartir Facebook

El 06.10.2019 el Presidente Vizcarra declaró que en su Gobierno no habrá ciudadanos de segunda categoría, aquí la fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/vizcarra-no-habra-ciudadanos-de-segunda-clase-en-mi-gobierno/

Sin embargo, en plena etapa coronavirus está demostrando todo lo contrario con los 4´700,000 afiliados al sistema previsional público más conocido como ONP. Pr uebas al canto:

1) Con el Decreto de Urgencia 034-2020 aprobó el retiro de S/2,000 para los Afiliados AFP que los últimos 6 meses ya no trabajen y por ende, no aportaron. A los Afiliados ONP NO.

2) Luego ordenó que a los Afiliados AFP que estén en actividad laboral no se les descuente el aporte previsional por el mes de abril, de esta forma tendrán dinero fresco en sus bolsillos. A los Afiliados ONP NO y cuando salimos, mediáticamente, a reclamar, su Ministra de Economía señaló que se les entregará un subsidio por el 13% de sus aportes de aquel mes. A los pocos días salió a negar enfáticamente su promesa…»pero se les considerará en el Bono Universal de mayo por S/760″.

3) Ante el reclamo, de otro grupo de Afiliados AFP, el Presidente Vizcarra emitió el D.U. 038-2020 donde crea 5 beneficiarios más, 1) quienes no aportaron en febrero 2020, 2) quienes no aportaron en marzo 2020, 3) quienes a febrero ganaban menos de S/2,400, 4) quienes a marzo ganaban menos de S/2,400 y 5) a quienes sus empleadores se habían acogido a la Suspensión Perfecta de Labores S/2,000 por cabeza. ¿Y a los Afiliados ONP? Nada, que los parta un rayo.

4) Ante el silencio del Ejecutivo (tenían plazo hasta el 29.04.2020) para la aprobación del Proyecto Ley del 25% para retiro de Fondos a favor de Afiliados AFP, el Congreso de la República lo promulgó mediante Ley N° 31017 y desde el 18 de mayo ya están retirando sus fondos previsionales. ¿Y alguito para la ONP? NADA.

¿Y los NO Jubilados ONP que aportaron menos de 20 años y por tanto no alcanzaron su Jubilación al llegar a los 65 años? Hoy muchos están durmiendo en los cementerios (en tumbas o en fosas comunes), muchos en la indigencia, muchos en calidad de inválidos, muchos sufriendo en vida; ¿y el Estado?, como si nada, les robó sus aportes del 13%, hizo obras, cobraron comisiones y bien gracias.

Hay actualmente varios Proyectos de Ley para la devolución del 100%, las viudas y huérfanos deben tomar esta posta y demandar su promulgación.