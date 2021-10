«Señora ubíquese», dijo Magaly a mamá de Paula Manzanal

Compartir Facebook

Magaly Medina tuvo fuertes palabras para la mamá de Paula Manzanal quien se enfrentó a Macarena Gastaldo en conocido restaurante.

La periodista no tuvo reparos en condenar los actos de violencia que tuvo la señora Ana Sarmiento madre de Paula Manzanal pues ha sido demandada como una agresora al querer abofetear a Macarena por todas las cosas que dijo sobre su hija Paula.

A través de sus redes sociales, Sarmiento habría mandado su ‘chiquita’ a Gastaldo e incluso se sintió hasta amenazante poniendo como excusa el barrio de donde viene para comportarse de esa manera.

«Que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija, mi hija si es bien lady, yo sí no. A mí se me sale el rico san Juan de Lurigancho», se le escucha decir.

la conductora Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la fuerte amenaza que realizó la señora Ana Sarmiento, quién al parecer considera que está defendiendo a su hija Paula Manzanal de las palabras de sus examigas. La ‘Urraca’ se mostró furiosa por las declaraciones.

«Esta bien se le sale el San Juan del Lurigancho, pero yo creo que uno puede nacer en cualquier lugar… pero eso no nos hace… señora ubíquese. Eso de estar intentara bofetear a una persona, hacerle un escándalo en un restaurante, intentar romperle una copa de vino en la cara a alguien, eso no habla bien de nadie, habla de falta de modales», dijo en un inicio.

Totalmente indignada

Asimismo, Magaly recalcó que como era posible que una mujer ya mayor se rebaje a tal nivel de querer golpear a otra solo por dimes y diretes entre ambas jovencitas.

«Cómo una mujer se va a rebajar a hacer un espectáculo gratuito, a intentarle pegar a una mujer solo por lo que dijo, yo creo que esas cosas se solucionan de otra manera, no así… para ella la violencia es una forma para solucionar las cosas, no lo creo», sentenció.