¡Separado! Puma Carranza anunció que se divorció de su esposa tras 31 años de matrimonio

José Luis Carranza, exjugador de Universitario de Deportes, confirmó que se encuentra separado de la madre de sus hijas Carmen Rodríguez tras 31 años de matrimonio. De esta forma, otra pareja más del mundo del espectáculo le da fin a su relación. El popular ‘Puma’ Carranza confirmó este hecho durante la transmisión del programa ‘Mande quien Mande’. Ante ello, muchos usuarios se preguntan qué fue lo que pasó con este matrimonio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El ‘Puma Carranza’ anunció el fin de su matrimonio

Un nueva pareja anuncia el fin de su relación. En esta ocasión se trata del matrimonio del ‘Puma Carranza’ y Carmen Rodríguez, el cual llegó a su fin. Fue el propio exfutbolista quien confirmó este hecho durante el programa ‘Mande quien Mande’, el cual sorprendió hasta a María Pía Copello. La presentadora soltó un comentario sin esperar la respuesta del Puma Carranza. «Se va a poner guapo para su Carmecita, tu esposa». Inmediatamente, el exfutbolista expresó. «Yo estoy divorciado», y aseguró que fue un decisión reciente.

De igual forma, era evidente el nerviosismo del expelotero de Universitario de Deportes. Sin embargo, dejó las cosas claras y confirmó esta ruptura de casi 32 años. Por otro lado, comentó que actualmente ambos llevan una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Su reencuentro con Shirley Cherres

Durante uno de los recientes episodios del reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’, el ‘Puma’ Carranza llegó al domicilio de la ‘Urraca’ para ayudar a su amigo Andrés Hurtado a buscar un anillo que se le había perdido. Tras ello, José Luis Carranza pasó por las habitaciones sin esperar que se encontraría con la exvedette, con quien habría sido relacionado en el 2003. Cherres, se encontraba echada en su habitación y con un provocador baby doll rojo, pues era su cuarto y no esperaba que el exjugador de Universitario de Deportes se aparezca.

Por su parte, el deportista volteaba a mirar a Shirley Cherres en ocasiones, aunque intentaba no hacerlo. «Pero es que no saluda el señor. No, no me ha saludado», dijo la exvedette mientras se acercaba al ‘Puma’ Carranza para que él la saludara. En tanto, Andrés Hurtado y Gabriela Serpa le insistían a Shirley Cherres a que se tapara, pues estaba en prendas íntimas. Tras ello, Hurtado y Carranza empezaron a buscar el anillo entre las ‘tangas’ de Shirley Cherres para luego retirarse por no encontrar lo que estaban buscando.