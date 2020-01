Separan a policías ineptos que no ayudaron que casi fue quemada

El actuar de un oficial y suboficial del Depincri de La Victoria, en relación a la tentativa de feminicidio ocurrida la noche del miércoles en el distrito, motivó que sean separados de sus funciones al no haber seguido los lineamientos cuando se trata de este tipo de delitos.

Les podrían dar de baja

Los agentes involucrados identificados como el alférez PNP Rodrigo Quispe Martínez y el suboficial Técnico de Primera José Arias Zavala, afrontan ahora una investigación administrativa por parte de la institución y si el Ministerio Público lo considera, podrían ir presos o dados de baja por no atender de la mejor manera un hecho tan grave. Se supo que la noche del miércoles, ambos se encontraban de guardia en el Depincri.

Los separan

Al ser consultado por ellos, el Comandante General de la Policía, José Luis Lavalle Santacruz confirmó la medida. “Fueron separados de sus funciones mientras duren las investigaciones. Es un caso confuso, hemos aperturado un proceso administrativo. En siete días debe estar resuelto”, dijo la autoridad durante una actividad policial en el complejo Policial Alipio Ponce del Callao.Hecho público el caso, se cuestionó la liberación de Julio Cesar Rojas Mogollón, sindicado de arrojar combustible y prenderle fuego a su pareja con la intención de matarla.

No lo denunció

Según las primeras indagaciones, así la pareja del sujeto no haya querido denunciarlo, en ese momento los policías pudieron actuar de oficio, ante la visualización del material que muestra de manera clara el ataque. Según la fémina, Rojas Mogollón fue dejado libre, quedando apenas como citado pues ella misma no lo quiso denunciar pues no consideraba que la haya querido agredir. Algo que habría sido considerado irregular dentro de los lineamientos a tomar ante temas tan delicados, después de verse las imágenes del ataque.

Investigación fiscal

Lavalle Santacruz aseveró que de encontrarse responsabilidades en los efectivos estarían ante una falta grave. Existiendo la posibilidad de que sean dados de baja. “No vamos a tapar absolutamente nada”, sentenció. Además, pidió al Ministerio Público investigar al fiscal de turno que estaba presente en el momento en que el agresor fue puesto en libertad durante la madrugada del jueves. “Esperamos que en el Ministerio Público realice lo mismo”, dijo Lavalle.

El dato

Como se recuerda, en la sede policial, Brigitte Flores negó el ataque. Aunque luego se difundió un video donde admitía ser víctima de maltrato por parte de su pareja desde hace once años.