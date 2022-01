“Será en primavera”: Tilsa Lozano emocionada porque por fin se casará este año

Compartir Facebook

La popular Tilsa Lozano conversó largo y extenso con ‘Mujeres al mando’, donde reveló que este caso se casa sí o sí con el deportista Jackson Mora…¡y no falta mucho!

“Respecto a la boda es en primavera y es este año. (Para la luna de miel) Hay un lugar que no conozco y, él tampoco conoce, que es Hawái, que siempre he querido conocer”, dijo la exjurado de “El artista del año”.

No es una novedad que Tilsa se encuentra más templada que nunca. Al menos así denota con sus publicaciones románticas en redes sociales.

“Que este 2022 nos regale amor, salud, paz, sabiduría, risas y mucha fortaleza para enfrentar cada momento junto. Que nuestros sueños se cumplan de la mano como un gran equipo”, escribió la exconductora hace algunos días.

“En el 2021 te dije que sí y en el 2022 tendremos la bendición de Dios para unirnos y formar nuestra familia. Gracias por cada momento juntos Jackson Mora, estoy lista para este año y miles más a tu lado”, añadió en su publicación.

“No hablo de Juan Manuel Vargas», dijo Tilsa Lozano sobre el ‘Loco’ Vargas

Después de muchos años Juan Manuel Vargas habló sobre el ‘affaire’ que tuvo con Tilsa Lozano y despertó una ola de críticas pues el ex jugador dijo que la modelo fue un error en su vida y que si bien es cierto no se arrepiente hubiera preferido que no suceda.

“Todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma”, dijo Juan Manuel.

Ante este sin sabor de las palabras del ex jugador de Universitario de Deportes, reporteros fueron a entrevistar a Tilsa para que opine al respecto, sin embargo, la ‘ex vengadora’ no quiso tocar el tema mostrándose bastante incómoda. «No hablo de él», dijo Tilsa con cara de pocos amigos.

Sin embargo, los reporteros insistían en que el ‘Loco’ había enterrado todo lo que en algún momento vivieron como pareja ‘clandestina’ y Tilsa volvió a mostrarse incomoda por la pregunta y dijo tajantemente que no habla del ex jugador.

