«Será motivo de irme a Miami», Vania molesta porque le malograron su IPhone

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex chica reality Vania Bludau se mostró bastante molesta e incómoda en sus redes sociales al publicar que pasó una mala experiencia con su teléfono.

Y es que la modelo se quejó del servicio técnico que le habían dado a su IPhone 12 ya que como contó la influencer se le malogró una de las cámaras por lo que lo llevó al técnico sin embargo no contaría con que la situación empeoraría.

«Story Time de como me jodieron mi IPhone 12 Pro Max», se le escucha decir a Vania lamentándose de lo sucedido.

Pues la modelo se mostró bastante frustrada de lo que le había pasado a su celular e invitó a sus seguidores a no arreglar sus IPhones en Perú.

«Mi cámara estaba rota desde junio, me dijeron que lo podía arreglar y en realidad no lo arreglaron lo sellaron pero para hacer esto abrieron el celular oh sorpresa no lo sellaron bien», fueron las palabras de la pareja de Mario Irivarren.

Y es que bien le cayo dos gotas de agua la pantalla se malogro completamente despertando la molestia en Vania quien había confiado en que si habían arreglado bien su IPhone.

«Así que ya saben váyanse a Apple les va a costar más pero créanme que lo van arreglar», finalizó Vania.

“Me pone su pata helada”: Mario Irivarren se queja que Vania Bludau duerma sin medias

La parejita conformada por Mario Irivarren y Vania Bludau decidió abrir sus puertas y contar a sus seguidores cómo es la convivencia. A través del programa ‘Estás en todas’, los modelos se animaron a bromear con algunas intimidades.

“Le gusta dormir con o sin medias”, preguntó la reportera de ‘Estás en todas’. “Obvio sí, patita calata”, dijo entre risas la morocha. “Yo soy el que duerme con medias y ella sin medias y nos peleamos porque me pone la pata helada y le digo ‘saca pa alla’”, agregó entre risas Mario Irivarren.

Mira también: ‘Gato’ Cuba le dedica tierno mensaje a Ale Venturo: “me encantas”

La popular ‘Calavera coqueta’ reveló que es ilógico que Vania tenga los pies tan helados y nunca se abrigue. “Su solución es ponerme la pata helada en mi pierna caliente, lo cual resulta tortuoso”, concluyó.