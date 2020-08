Compartir Facebook

Una valiente mujer del Serenazgo de Lima atrapó a dos sujetos que intentaron matarla con un arma de fuego en el centro de la capital.

Con los sujetos reducidos, la agente edil, identificada como Silvana Montenegro, pidió el apoyo de sus colegas y la Policía para conducir a la comisaría. La mañana del martes, la integrante del serenazgo limeño, Silvana Montenegro, hacía su ronda por inmediaciones de la plaza San Martín, cuando se percata que dos sujetos orinaban en una de las piletas.

“No me dejé amedrentar pues ellos estaban cometiendo una falta muy grave. Mientras me iba acercando, veo que sacan un arma de fuego y me apuntan directamente.

Tuve que actuar rápido”, cuenta Montenegro, que lleva cuatro años trabajando en el Serenazgo de Lima. Con el apoyo de sus colegas, la mujer fue detrás de los agresores hasta reducirlos en la cuadra 1 del jirón Cuzco.

Los violentos sujetos, fueron identificados como Paulo Quintana Padilla (19) y Eduardo Otero Alcalde (25). El arma, que terminó siendo una réplica, fue encontrada entre las prendas de vestir de los agresores, trasladados a la comisaría de Alfonso Ugarte.

EL DATO

“Por ser mujeres, algunos creen que no estamos preparadas. Las mujeres del serenazgo de Lima estamos capacitadas para luchar contra la delincuencia por el bien del vecino”, exclamó la valiente agente, que sigue con su labor.