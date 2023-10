¿Serenazgo vs. patitos? Sereno de San Isidro impide a conocido youtuber grabar en vía pública

Luis Carlos Burneo, más conocido como Henry Spencer, denunció por medio de redes sociales que fue impedido de grabar en la vía pública en San Isidro.

Este caso ha despertado interés en redes sociales porque es una situación que se sigue repitiendo cuando el youtuber va a San Isidro.

«Necesitas permiso»

Como es costumbre, el youtuber Henry Spencer caminó hacia las calles para realizar contenido para sus redes. Esta vez, la dinámica consistía en regalar patitos kawaii a quienes pasaran por las calles de San Isidro.

Sabía que pasaría. Henry entonces comenzó a regalar el primer patito a un transeúnte. Y notó que un sereno le estaba mirando. «Me encanta porque hay un señor atrás tuyo que probablemente vaya a decir algo», mencionó algo nervioso al entrevistado.

De pronto, otro sereno comenzó a grabarlo y le preguntó qué estaba haciendo. El agente se justificó diciendo: «Pa mi parte, es para mi parte». A lo que Henry contestó: «Ah ya, estamos regalando patitos, estos que están de moda».

Entonces, el señor le pidió su documento de identidad (DNI). El youtuber confundido le dije: «Usted no tiene por qué intervenirme, no tengo por qué demostrarle…».

El sereno insistió con el pedido diciendo que era para su parte, que lo estaban grabando. Y Henry algo nervioso se dirigió y le explicó qué estaba haciendo.

Pero el oficial no vaciló en decirle: «Yo lo que quiero es tu identificación o quieres que llama al efectivo policial para hacerte la entrevista aquí… Estamos en la vía pública, hijo… Usted necesita un permiso de la municipalidad».

El incómodo encuentro terminó con otro efectivo de seguridad acercándose al primero. Mientras que el youtuber seguía grabando. Supuso que le dijeron que no haga eso, porque ya los habían expuesto.

«Ya estoy harto de esto… No me gusta que me pasen estas cosas», finalizó Spencer.

Youtuber exponiendo serenos

No es la primera vez que ocurre un incidente así. Hace más de una semana, el comunicador publicó por medio de su cuenta de Instagram, un video, donde se muestra junto a la actriz Marissa Manetti en una banca.

Luego ambos se sentaron en una de las mesas del restaurante Epicerie Dasso, las cuales se encontraban en plena vía pública.

Mientras se realizaba la entrevista, uno de los trabajadores del establecimiento se les acercó para decirle que no estaba permitido grabar.

“Consuman o no. Hay políticas del restaurante. Está prohibido grabar. Son órdenes de gerencia, no puedo dejarles grabar”, dijo el personal del local. Ante ello, el influencer no dudó en decir que no estaban haciendo nada malo.

“Caballeritos, disculpen que los interrumpa. Es que lo que sucede es que en Dasso, para que puedan hacer grabaciones, deben tener un permiso municipal”, les dijo. El comentario incomodó al youtuber, quien le respondió: “Está en contra de la constitución. No estamos cometiendo ninguna infracción”.

En el pasado, también fue intervenido por serenos en la misma zona cuando hacía preguntas a los transeúntes y les ponía “estrellitas” en la frente. Al mismo lugar, fue hace unos días para colocar patitos kawaii y algo similar pasó.