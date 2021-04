Sergio George aclaró la cancelación del nuevo tema de Yahaira Plasencia

Compartir Facebook

El productor anunció que la postergación del lanzamiento es por decisión propia de la producción. Afirmó que este lanzamiento será un éxito.

“Es muy normal. Estamos haciendo unos cambios en la canción”, dijo George.

El nuevo tema “Dime”, que prometió lanzar Yahaira Placencia fue pospuesto debido a cambios propios de la grabación, según contó el productor a cargo, Sergio George, en el programa televisivo América hoy

En una comunicación que brindó el productor musical, afirmó ser voluble al momento de trabajar con temas nuevos. “Soy muy cambiante en las decisiones sobre el estudio de grabación, es muy normal. Estamos haciendo unos cambios en la canción”, detalló.

De igual manera, George contó que el lanzamiento del single estaba casi listo para ser compartido, pero apareció otra composición que le hizo cambiar de idea.

“A mí me llegan canciones constantemente, me enamoré de una y le dije que me gustaría grabar esta canción para ver cómo suena y luego elegimos”, comentó.

Dada la competencia y exigencia de la industria musical, el músico sostuvo que ambas canciones le parecen muy buenas; sin embargo, prefiere tener más opciones para sacar contenidos de calidad. “No se sabe si es éxito o no hasta que salga al público. Yo, por mi experiencia, sé qué puede gustar”, mencionó.

En cuanto al debut, Sergio dijo no conocer la fecha exacta para el posible estreno del próximo tema de la artista. “Cuando termine de cantar y se apruebe todo, se lanza”, recalcó.

En tanto, Yahaira Plasencia también anunció dicha cancelación a sus seguidores. “Ya tenemos una canción lista, pero nos dieron una nueva y la grabaré también. Después vamos a elegir cuál es la mejor. Pronto viene el cuarto tema”, dijo.

Por otro lado, la artista complementa su carrera con su participación en el programa Esto es guerra. Sin embargo, según comentó en sus redes sociales, en esta nueva faceta la cuesta adaptarse debido a las exigencias de las competencias físicas. “Me estoy adaptando al programa y, poco a poco, estoy queriendo competir y decir que puedo más”, escribió la cantante.

Asimismo, Plasencia agradeció el apoyo que viene recibiendo por parte de sus compañeros guerreros. “Lo único que queda es ensayar y adaptarme a este ritmo”, sostuvo la intérprete de melodías como “Simplemente amigos” y “Cobarde”.

