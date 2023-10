Sergio George acusa a Magaly Medina de cortar su declaración sobre Daniela y Yahaira: “Lo editaron”

Sergio George, productor reconocido y ganador del Grammy, le tira un dardo a Magaly Medina y su programa. Resulta que Sergio había confesado en una entrevista con los ‘urracos’ que Daniela Darcourt canta mejor que Yahaira Plasencia. ¡Pero espera, esto se pone bueno!

Resulta que ahora Sergio George se manda con una revelación explosiva. El hombre asegura que lo que dijo en la entrevista de Magaly fue cortado y editado. ¡Muy fuerte! En pocas palabras, estaría diciendo que el programa de Magaly le hizo una jugada sucia. ¿Quieres saber más?

¿Qué dijo Sergio George?

En el programa de Magaly Medina «Magaly TV La Fime» le hicieron una entrevista a Sergio George. Según el video difundido en televisión abierta se ve que George dice que Daniela Darcourt tiene mejor voz que Yahaira Plasencia.

Sin embargo, el productor asegura que esto no fue lo que trató de decir. «Yo dije mucho más, pero se editó. No es nada inesperado, lo editaron. Hay una fijación en Perú, solamente en Perú, no sé por qué con el que más canta y el que no. Lo que tenía decir yo y no lo dije en esa entrevista es: ‘¿canta más Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Kate Candela que Karol G? ¿Quién canta más? ¿Dónde está el éxito?'», aseguró.

Además, halagó a Yahaira Plasencia y su desempeño como artista: «Yo no estoy en la competencia de quién canta más. Yahaira tiene herramientas, virtudes que es lo que consume el público fuera del Perú, más que nadie. Tiene lo que es el show combinado con el canto y todo. Canta bien. Ella no se enfoca solo en el canto, se enfoca en lo que es el show en general, que es lo que me interesa a mí y lo sabía yo desde el principio y he hablado de eso con Yahaira. No es algo que lo que dije ahí (en el programa de Magaly) no se lo haya dicho a ella personalmente. Lo que buscaba yo con Yahaira era el paquete completo. El paquete completo lo tiene Yahaira, que no lo tiene más nadie en Perú».

Mira también: ¡Más enamorados que nunca! Yahaira Plasencia y Jair Mendoza se besan en público por primera vez [VIDEO]

Contó que lo que hicieron en el programa de Magaly fue malintencionado: «Pero obviamente como quieren chancarla, minimizarla y quieren editarlo para que ella (Yahaira) lo tome mal, eso es lo que pasa. No me molesta. Le dije a ella que lo que dije en ese programa («Magaly TV, la firme») lo editaron para su conveniencia. Que hagan lo que quieran»

«Yo no estoy en el negocio de quién canta más. Si fuera así Karol G, no vendería estadios y salseras que cantan más que Karol G no lo hacen. Editaron la entrevista para tratar de hacer daño, pero yo creo que Yahaira ya está acostumbrada, ella lo sabe», finalizó.

Sergio George sacará su libro

Sergio no solo es productor y pianista, sino también escritor. El hombre se la pasa contando historias y secretos de su vida. ¡Es un libro que promete! Asegura que en Perú se hizo famoso trabajando con Yahaira Plasencia, pero tuvo un lío feo con Farik Grippa que lo mandó a dar un paso al costado. Pero ahora, alejado de los dramas, se lanza con su libro y nos cuenta detalles que no conocíamos.

¿Recuerdas su pleito con Farik Grippa? ¡Resulta que Sergio se sincera! Ahora, alejado de los chismes, se pone a hablar de su nuevo libro, «¡Ataca, Sergio!: inquebrantable». El libro saldrá a la venta el 14 de noviembre de 2023.

Mira también: “Por ella me fui al caraj#”: Sergio George culpa a Magaly Medina por su repentina salida del Perú

Y por si te quedaban dudas, Sergio aclara que podría volver a trabajar con artistas peruanos, ¡sí señor! Eso sí, sin chismes ni peleas mediáticas. Sergio se la juega por la música de calidad y las buenas colaboraciones.