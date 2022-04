Sergio Peña quiere a Tepha a su lado en el repechaje: “Le pidió permiso al productor de EEG”

Compartir Facebook

El futbolista de la Selección habría conversado con el productor de EEG, Peter Fajardo, para que deje viajar a Tepha Loza a Qatar y lo aliente en el repechaje.

Sergio Peña y Tepha Loza andan más templados que nunca y así lo han dejado ver en diferentes lugares como las redes sociales. Y en el último programa de EEG, Johanna San Miguel reveló que Sergio Peña había buscado un permiso de trabajo especial para Tepha.

Y es que el futbolista al parecer quiere tener a Tepha Loza en la hinchada de la Selección Peruana cuando se juegue el repechaje. Es por eso que habría hablado con Peter Farjardo, el productor de EEG, para que le dé un permiso especial.

“El ‘anónimo’ hoy cuadró al productor (…) Hizo una videollamada con el productor y le dijo: ‘cómo no le vas a dar permiso para viajar a verme’”, comentó Johanna. Luego, Tepha aceptó que efectivamente Peña habló con Peter para que viaje hasta Qatar.

“Él ha pedido un permiso especial y espero que mi productor (Peter Fajardo) me la de (…) ¿Quieren que ganemos el repechaje? Yo soy la cábala”, señaló. Cabe señalar que el repechaje se jugará el próximo 13 de junio en Qatar con Emiratos Árabes Unidos o con Australia.

Tepha Loza habló con ‘América Espectáculos’ sobre el romance con Sergio Peña tras gritar a los cuatro vientos que está más que enamorada. La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su relación con el futbolista, pero la emoción de estar enamorada le pudo más y sin querer le dijo “mi amor”.

“Se me escapó, pero bueno ya, estoy feliz. Quiero cuidar esto, me ganó la emoción, hace tiempo no siento esa ilusión tan grande que de verdad, es una ilusión bien bonita”, dijo Tepha en un principio. Y es que la hermana de Melissa Loza hace un buen tiempo que está soltera, tras terminar su romance con Pancho Rodríguez.

“No queremos exponer esto, obviamente somos personas públicas, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, señaló. Además, dio detalles de lo que ha conocido del futbolista y dijo maravillas de él.

“Es súper atento, es un chico A1, es muy maduro, es un papá súper presente y nada es un tipazo”, sentenció Tepha. Ella en todo momento se mostró sonriente y con un brillo en los ojos que demostraban que está más que templada del futbolista.

