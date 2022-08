Sergio Peña se pronuncia: “el día que tenga una relación lo sabrán por mí”

Compartir Facebook

El futbolista Sergio Peña salió al frente mediante redes sociales para ‘multiplicar por cero’ a Tepha Loza tras el supuesto término de relación entre ambos.

Fue a través de historias de Instagram, el volante nacional emitió un extenso comunicado para desmentir que la modelo Melissa Casafranca sea su actual pareja.

“Melissa Casafranca es mi amiga, amiga la cual tiene pareja y conozco a su pareja, amiga la cual viajó a muchos lugares de Europa y terminó viniendo a Malmo porque tiene familia aquí y durante su estadía en Malmo vive con su familia, tiene pareja la cual está viniendo a encontrarse con ella en Europa”, escribió junto a la fotografía de ambos.

“Meli y yo somos muy buenos amigos y somos peruanos en una ciudad muy pequeña y por lo tanto intentamos reunirnos siempre, sacan imágenes mías dando likes a todas las personas que sigo en IG, personas a las cuales conozco y por eso las sigo, soy soltero, pero eso no quiere decir que no pueda tener amigas”, agregó.

Sergio Peña señaló que, de tener una relación sentimental, no dudará en hacerlo público y comunicarlo.

«Lo sabrán por mí»

“Creo que están generando una imagen equivocada sobre mí, creo que es momento de parar de inventar tantas cosas y vincularme con tantas personas, cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación, créanme que el día que tenga una relación lo sabrán por mí y no por noticias que no saben absolutamente nada de mí, nuevamente el mismo programa sacando noticias falsas, les deseo lo mejor y sean muy felices”, sentenció.

