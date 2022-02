Sergio Peña: Su pareja fue captada en cariños con un tablista

Compartir Facebook

Valery Revello, la pareja y madre de la hija de Sergio Peña, fue ampayada por ‘Amor y Fuego’ cariñosa con un tablista y luego ingresando a un hotel.

El día de hoy el programa ‘Amor y Fuego’ sorprendió a más de uno al mostrar en su avance unas imágenes en las que aparece muy cariñosa al lado de un tablista. Todo ocurrió ahora que Sergio Peña está fuera del país, en su club Malmo de España.

En las imágenes mostradas se ve a Valery Revello bien acompañada del tablista, para luego ingresar a un hotel, según expresa el programa. En unas horas, el programa emitiría las imágenes completas capturadas del fin de semana que vivió Valery.

Cabe señalar que Sergio Peña y Valery Rovello tienen una hija en común y hasta el momento ambos al parecer mantener una buena relación. Aunque no hay nada certero pues hace varios meses que no se dejan ver juntos en redes sociales.

Lo que sí se sabe es que Sergio aprovecha todas sus visitas a Lima para pasa tiempo con su pequeña a quien ha confesado extrañar mucho. De hecho, cuando se hizo público el avance del programa, el futbolista decidió compartir una imagen de su pequeña dedicándole un tierno mensaje: “Te amo con todo mi corazón”.

Sergio Peña mostró su lado paternal en su cuenta de Instagram al dedicarle un tierno mensaje a su menor hija, quien no la ve seguido debido a su carrera deportiva.

“Tengo solo un día lejos de ti y no sabes lo mucho que te extraño y te necesito, me hiciste tan feliz las horas que estuve contigo, nada me hace tan feliz como tenerte a mi lado, cuando seas grande leerás todo esto y entenderás las razones por las que estamos lejos, todo lo que me esfuerzo y todo lo que hago en esta vida y por y para ti, entenderás esta situación y este distanciamiento momentáneo cuando crezcas y te des cuenta de todo lo que hago solo para ti”, decía en la descripción del post.

Aseguró que su pequeña es el motor de su vida y para salir adelante en el mundo futbolístico.

“Cuando entreno, juego y me esfuerzo en cada cosa que hago en esta vida, solo pienso en ti, eres mi motivación y mi fuerza para cada día dar el 100%, te amo y no me importa si las fotos se ven bien o mal, lo que me importa es lo feliz que fuimos, somos y seremos, te amo y no me importa nada en este mundo, solo ver tu sonrisa y saber que tienes salud, te amo caracola”, concluyó.

