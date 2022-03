Sergio Peña tras imágenes de reunión con chicas: “tienen más envidia que fe”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El mediocampista peruano Sergio Peña compartió un mensaje a través de redes sociales luego de que Rodrigo González mostrara imágenes de lo que sería una reunión con chicas y chicos, y donde también destaca la presencia de Paolo Guerrero.

Como se sabe, el volante se encuentra separado de la madre de sus hijos, desde hace mucho tiempo; sin embargo, tras el ampay a Valery Revello, el jugador también está dispuesto a divertirse sin ataduras.

También puedes ver: Muere una bebé de 17 meses tras ser atacada por el perro pitbull de la familia

«Tienen más envidia que fe, por eso no prosperan», fue el mensaje que compartió el mediocampista que ha sido convocado para los duelos contra Uruguay y Paraguay.

‘Peluchín’ comenta

“Es un video privado, no puedes mostrarlo, solo describirlo”, leyó el conductor causando sorpresa e intriga por lo que tenía en su poder. Sin embargo, poco a poco empezó a describir lo que se podía ver en el video que no tenía audio.

“Es un restaurante, no le veo nada de malo. Hay bastantes chicas, una comitiva (…) vaya comitiva de bebecitas…”, expresó el ‘Peluchín’. Además, fiel a su estilo, Rodrigo no tuvo miedo de que los futbolistas lo demanden y se mandó con todo a mostrar dicho clip, luego de que le advirtieran que no lo hiciera.

Cuando ya mostró las imágenes, ‘Peluchín’ explicó lo que se veía con más detalle y dejó en claro que la novia de Paolo Guerrero, estaba ausente. “Es como un privadito, en un restaurante… bueno, yo no veo a Alondra (García Miró) en el video”, dijo. Además, explicó que el clip databa del mes de Enero de este año 2022, por lo que del lado de Sergio Peña, era lógico que no se encuentre a Valery Revello.

Mira también: Sheyla Rojas sorprende con fotos con ‘Sir Winston’ tras rumores de ruptura