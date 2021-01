Servicios de delivery tienen luz verde

Compartir Facebook

Si bien las restricciones de movilización emitidas por el Gobierno para frenar los casos de COVID-19 han ajustado sus horarios en todo el país, el ministro de la Producción (Produce), José Luis Chicoma, aseguró que los servicios de abastecimientos de alimentos y delivery sí están permitidos durante las horas de inmovilización obligatoria.

A diferencia del confinamiento decretado el año pasado para combatir la pandemia el titular de Produce explicó que los locales que expenden alimentos (restaurantes), podrán seguir ofreciendo sus servicios mediante el modo delivery, al igual que las boticas y las farmacias con los medicamentos.

EN TODO EL PAÍS

Chicoma aclaró que la circulación de las unidades motorizadas para el servicio de delivery, tanto en taxis autorizadas y motocicletas, también está permitida incluso los domingos en las regiones nivel de alerta alto y muy alto, con restricciones de tránsito vehicular.

Como se recuerda, la medida dicta tres niveles de riesgo para establecer cuarentenas más estrictas: moderado, de 11 pm a 4 am; alto, de 9 pm a 4 am; y muy alto, de 7 pm a 4 am.

El dato El Decreto Supremo 184-2020-PCM, artículo 8, exceptúa al personal de abastecimiento de alimentos y restaurantes para entrega a domicilio, durante la inmovilización obligatoria.

