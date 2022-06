Shakira hospitalizada en medio de supuesta infidelidad de Piqué

Compartir Facebook

En medio de infinidad de rumores relacionados a una supuesta infidelidad, Shakira y Piqué siguen siendo uno de los temas más polémicos en redes sociales, incluso han aparecido nombres com Chris Evans y Henry Cavill como posibles pretendientes, lo cual no ha sido confirmado.

En ese sentido, la revista “Hola” reveló que la cantante colombiana fue hospitalizada de emergencia luego de sufrir un ataque de ansiedad.

La cantante de éxitos como «Chantaje» y «Girl Like Me», sufrió un colapso emocional el pasado sábado 29 de mayo mientras se encontraba en su residencia de Esplugues de Llobregat, Barcelona. De acuerdo a las fuentes cercanas, Shakira no paraba de llorar y esto la llevó a una crisis de ansiedad, el cual no pudo controlar y ella mismo solicitó ser llevada a la clínica Teknon de Barcelona.

A pesar de los rumores, el futbolista español y su pareja sentimental, Piqué, sí se encontraba en el lugar y los testigos aseguran que ayudó a Shakira a sobrellevar el ataque, además de ser el encargado de llamar a una ambulancia de emergencia.

Por el momento no se han revelado detalles del estado de salud de la cantante colombiana, sin embargo, tampoco se ha acreditado que este ataque emocional esté relacionado a la supuesta infidelidad de Piqué.

Este momento también ha traído a flote los problemas legales que actualmente sostiene, pues Shakira deberá presentarse ante un juzgado en España luego de ser acusada de defraudar al Fisco por un total de 15.5 millones de dólares, esto al asegurar que no ha vivido en aquel país, por ende, no ser clara con su situación financiera.

