Shakira rompe su silencio tras polémica por nuevas canciones

La popular Shakira finalmente rompió su silencio tras la polémica en la que se vio envuelta.

Cómo se recuerda recientemente la colombiana estrenó un dúo con bizarrap en donde le dijo todas sus verdades a su ex pareja Gerard Piqué.

Es por ello que la artista finalmente habló sobre su actual situación sentimental y el aprendizaje que le ha dejado todo lo que está viviendo.

La cantante se vio un poco afectada pues mencionó que tenía el sueño de tener una familia con sus hijos de darle un padre y una madre que vivieran bajo el mismo techo, pero lamentablemente esto no será posible entre Shakira y el jugador.

Además, la cantante de «Loba» confirmó que ese tema musical que sacó con el argentino le sirvió como una catarsis pues permitió que se desahogara por todo lo malo que había pasado pues la artista siempre ha tenido mala suerte en el amor.

Y para finalizar Shakira envió un contundente mensaje a todas las personas que se han atrevido a criticarla sabiendo que ella fue una víctima en su pasada relación muy fiel a su estilo la artista opinó lo siguiente:

«Hay un lugar reservado en el infierno para mujeres que no apoyan a otras (…) ¡Mami tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino y le digo: ‘Mira, mira, quién me ha escrito’ y era Bizarrap. Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay», declaró Shakira.