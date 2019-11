Shania Lazo se confiesa hoy en el programa ‘Viernes de descontrol’

Hoy el programa ‘Viernes de descontrol’ tendrá como invitada a la talentosa Shania Lazo, quien contará a ‘Los 5 de Oro’ sobre las diferentes situaciones amorosas por las que ha pasado en su vida. Además mediante el hashtag #PorAmorYo el público podrá interactuar a través de nuestro Facebook oficial.

“El compartir con los chicos ha sido muy chévere, yo pensé que me iba a sentir rara al estar con tantos chicos, pero no, todo ha sido muy dinámico, son muy divertidos y la he pasado genial”, indicó la cantante.

A sus cortos 20 años, Shania nos contó algunos proyectos que se vienen en su carrera musical. “Tengo que contarles que estoy a punto de lanzar mi nuevo single como solista se llama 22, es un feat con una chica del mundo de la cumbia muy conocida y está producido por ‘El Viejo’ Rodríguez, ya quiero que lo escuchen”, añadió.

Además, agradeció a sus seguidores por el respaldo que le vienen dando a su carrera musical, que viene subiendo como la espuma. “Estoy muy agradecida por las oportunidades y con Karibeña que me abre las puertas. Recuerden que en todas las redes sociales me pueden encontrar como Shania Lazo”, dijo la cantante.

SE VAN DE GIRA

De otro lado, Dantes Cardosa, conductor de ‘Viernes de descontrol’, se alista para una gira junto a Los 5 de Oro a Europa. “Contarles que ‘Los 5 de Oro’ nos vamos de gira, el 5 de diciembre estaremos en Madrid, el 6 en Barcelona, el 7 en París y el 8 en Milano. Hay una gira bonita vamos a estar con toda la comunidad peruana y a los europeos que también les guste la cumbia también estaremos con ellos”, indicó el cantante.

DATO

El programa ‘Viernes de descontrol’ se emite los viernes a través de Karibeña TV (canal 6.2 de señal abierta), la página de Facebook y YouTube de Radio Karibeña, a las 6 de la tarde.